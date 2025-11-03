Kervin Arriaga siempre tuvo la razón: el último problema que pasa Real Zaragoza y que los hace vivir un calvario

Kervin Arriaga se fue agradecido con el Real Zaragoza luego de lograr la salvación en la temporada pasada. A pesar de que se quería quedar el catracho prefirió irse siendo muy querido por una afición.

La directiva no le ofreció lo que quería para fichar de forma definitiva con ellos y se fue al Levante donde vive un dulce presente, e incluso, marcó su primer tanto en la Liga Española.

¿Qué pasa con Real Zaragoza tras la salida de Kervin Arriaga?

El equipo “Maño” vive un tremendo problema y es que se encuentra último en la segunda división de España, solo suma 6 puntos en 12 partidos que van de campaña.

Además, la afición está harta de la directiva que tienen, la misma que le dio la espalda a Kervin Arriaga y no le ofreció un contrato digno para quedarse.

Si bien a Arriaga le fue mejor, seguramente le da pesar ver a una hinchada que le demostró mucho cariño en tan poco y que nunca quiso que el catracho se fuera.

El Chiringuito mostró unas imágenes donde ve a la afición protestando antes de la última derrota contra el Dépor, la situación del Real Zaragoza es crítica.

En Cambio Kervin Arriaga, que ya marcó su primer tanto, se prepara junto con el Levante para visitar al Atlético de Madrid en la jornada 12 de la Liga Española.

