Donald Trump confirma la noticia que sorprende a Honduras gracias a David Ruíz y sucede por primera vez

Por primera vez un hondureño va a visitar la Casa Blanca siendo campeón, se trata de David Ruiz quien ganó la MLS con el Inter Miami.

Las Garzas visitará la Casa Blanca el 5 de marzo como campeón de la MLS Cup 2025 con motivo de su viaje a la capital estadounidense para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo, informaron fuentes de la sede presidencial citadas por The Athletic.

ver también José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

David Ruiz va a visitar la Casa Blanca con el Inter Miami

Donald Trump nunca había invitado a un equipo campeón del fútbol, si lo hace regularmente con ganadores de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, así como a campeones olímpicos o de competiciones universitarias.

En otras presidencias, el último equipo que visitó la Casa Blanca fue el Columbus Crew en 2024. En aquel año el mandatario era Joe Biden.

David Ruiz sigue haciendo mucha historia a la par de Lionel Messi otras figuras en el Inter Miami.

ver también “Gran proyecto”: la decisión que da un giro inesperado a Jeaustin Campos en Honduras

En este 2026 espera tener más actividad luego de que en 2025 pasó la mayor parte del tiempo lesionado. Javier Mascherano siempre le hya mostrado su confianza.