Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Donald Trump confirma la noticia que sorprende a Honduras gracias a David Ruíz y sucede por primera vez

Desde Estados Unidos se ha confirmado la noticia que pone orgullosa a toda Honduras gracias a David Ruiz. Esto sucede.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
David Ruiz va a vistar a Donald Trump en la Casa Blanca.
David Ruiz va a vistar a Donald Trump en la Casa Blanca.

Por primera vez un hondureño va a visitar la Casa Blanca siendo campeón, se trata de David Ruiz quien ganó la MLS con el Inter Miami.

Las Garzas visitará la Casa Blanca el 5 de marzo como campeón de la MLS Cup 2025 con motivo de su viaje a la capital estadounidense para su partido contra el DC United del sábado 7 de marzo, informaron fuentes de la sede presidencial citadas por The Athletic.

José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

ver también

José Francisco Molina dio sus primeras palabras como DT de Honduras y lanzó la advertencia que inquieta a sus jugadores

David Ruiz va a visitar la Casa Blanca con el Inter Miami

Donald Trump nunca había invitado a un equipo campeón del fútbol, si lo hace regularmente con ganadores de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB, así como a campeones olímpicos o de competiciones universitarias.

En otras presidencias, el último equipo que visitó la Casa Blanca fue el Columbus Crew en 2024. En aquel año el mandatario era Joe Biden.

David Ruiz sigue haciendo mucha historia a la par de Lionel Messi otras figuras en el Inter Miami.

“Gran proyecto”: la decisión que da un giro inesperado a Jeaustin Campos en Honduras

ver también

“Gran proyecto”: la decisión que da un giro inesperado a Jeaustin Campos en Honduras

En este 2026 espera tener más actividad luego de que en 2025 pasó la mayor parte del tiempo lesionado. Javier Mascherano siempre le hya mostrado su confianza.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl
Costa Rica

Mensaje para Bad Bunny: Keylor Navas marca su firme postura tras el Super Bowl

La decisión de Donald Trump que afecta al Mundial de Clubes y alerta para la Copa Oro
Noticias

La decisión de Donald Trump que afecta al Mundial de Clubes y alerta para la Copa Oro

Donald Trump: "Juan Orlando me dijo que la hidroxicloroquina funciona contra el coronavirus"
Noticias

Donald Trump: "Juan Orlando me dijo que la hidroxicloroquina funciona contra el coronavirus"

Michael Amir Murillo recibe otra alegría en el futbol de Turquía
Panama

Michael Amir Murillo recibe otra alegría en el futbol de Turquía

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo