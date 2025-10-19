Kervin Arriaga responde al técnico del Levante a pesar de la derrota ante Rayo Vallecano y toda Honduras lo aplaude

Julián Calero criticó a la selección Honduras porque Kervin Arriaga jugó los 180 minutos de los dos partidos de la Eliminatoria de Concacaf ante Costa Rica y Haití.

En la previa el partido contra el Rayo Vallecano sorprendió a todo un país con sus palabras, pero aún así arriesgó con Kervin Fabián y lo puso a jugar los 90 con el Levante.

Kervin Arriaga responde a Julián calero en la cancha

A pesar de la derrota (0-3) de el Levante ante Rayo Vallecano, Kervin Arriaga fue el mejor de su equipo, tanto que el DT lo arriesgó a jugar los 90 minutos.

“El Misilito” fue uno de los mejores y la valoración de su partido ante el Rayo Vallecano fue de 7.8, de las más altas del juego.

“Es verdad que el resultado no permite resaltarlo, pero el partido que ha hecho el hondureño Kervin Arriaga es para enmarcar. Ha sido el mejor de su equipo”, fueron las palabras de los narradores de la transmisión de La Liga.

“Ha acabado agotado, con esas molestias que tiene y lo estamos cuidando. Le tenemos con una sobrcarga de minutos, pero uno tiene que ser coherente con lo que ocurre en el partido. Hace un esfuerzo tremendo, está en progresión y va a ser un jugador muy importante. Entre nosotros y selección tenemos que intentar cuidarlo más. Contento con su desempeño y su implicación, juega y hace lo que haga falta. Estoy orgulloso de mis jugadores y voy a muerte con ellos”, fue lo que dijo Calero en rueda de prensa tras perder ante Rayo. Sigue pensando que tanto club como país lo deben cuidar.

Kervin Arriaga ha jugado 4 partidos completos en los últimos 15 días (Real Oviedo, Costa Rica, Haití y Rayo Vallecano). Con viajes en el medio y poco descanso, el hondureño muestra excelente forma física y gran nivel futbolístico.

Datos de Kervin Arriaga frente al Rayo Vallecano

Minutos jugados: 90′

Pases precisos: 52/61 (85 %)

Oportunidades creadas: 2

Acciones defensivas: 7

Toques: 79

Toques en el área rival: 2

Pases en el último tercio: 10

Tiros libres precisos: 1/2 (50 %)

Tiros largos precisos: 4/6 (67 %)

Pérdidas de balón: 0

Entradas: 4

Despejes: 3

Despeje de cabeza: 3

Recuperaciones: 8

Duelo terrestre: 9/10 (90 %)

Aéreo ganado: 1/2 (50 %)

Faltas recibidas: 5

