“Me habían visto con la Selección”: el increíble motivo por el que se cayó fichaje de hondureño a River Plate

Uno de los clubes más grandes de Argentina buscó a un hondureño para tenerlo en sus filas, pero la propuesta fue rechazada.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Descubre quién es el hondureño que estuvo cerca de jugar en River Plate.
Desde el extranjero siempre se han fijado en los jugadores hondureños para llevarlos a sus equipos. Unos han rendido, otros no tanto, pero siempre los ojeadores están presente y más cuando juegan para la Selección de Honduras.

La Bicolor les da un plus muy importante. Y ahora, un ex seleccionado ha contado la vez que estuvo cerca de jugar para River Plate, uno de los equipos más grandes de América.

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga tras jugar las Eliminatorias de Concacaf

Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga tras jugar las Eliminatorias de Concacaf

Johnny Leverón, ex jugador del Motagua que ahora participa del CD Choloma, ha confesado que estuvo cerca de ir al equipo Millonario. Pero que fue el mismo club Azul el que rechazó que fuera.

Leverón contó el increíble motivo por el que Motagua no lo dejó ir, quitándole así una oportunidad única que jamás se le volvió a presentar en su carrera.

¿Por qué Motagua rechazó que Johnny Leverón fuera a River Plate?

En una charla con Días de Fútbol, Leverón confesó que River le había hecho una oferta, pero que Motagua no aceptó por esto.

River Plate de Argentina. Hubo una opción de poder ir a jugar con ellos, cuando habían descendido y estaban en la temporada por ascender. Hubo una propuesta para irme, porque me habían visto en Sudamérica en unos torneos con la Selección”, aseguró.

Solo porque el Millonario no estaba en primera, Motagua rechazó todo. A la siguiente campaña ascendieron y buscaron a otro defensor debido a lo que hicieron los Azules.

“Mejor oportunidad”: se confirma el fichaje de Selección que Olimpia y Motagua se disputan; Reinaldo Rueda ya lo aprobó

“Mejor oportunidad”: se confirma el fichaje de Selección que Olimpia y Motagua se disputan; Reinaldo Rueda ya lo aprobó

Los directivos me dijeron que no, porque era un equipo que estaba en Segunda División, a pesar de que iban para Primera otra vez. Yo estaba en Motagua, ahí estuve cuatro años”.

Leverón estuvo en Motagua de 2009 a 2013, ganó títulos y a pesar de no ir a River Plate si fue legionario, jugó para el Vancouver de Canadá, Correcaminos de México y Guanacasteca de Costa Rica.

A sus 35 años, Leverón juega para el Choloma, equipo recién ascendido a la Liga Nacional de Honduras.

