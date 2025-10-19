Es tendencia:
Edrick Menjívar impacta a toda Concacaf con la noticia que nadie esperaban en Honduras camino al Mundial 2026

El guardameta hondureño ha tenido unas Eliminatorias Concacaf para enmarcar y esto ha pasado con sus registros.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Edrick Menjívar lo consiguió en las actuales Eliminatorias de Concacaf.
Edrick Eduardo Menjívar Johnson está disputando sus primeras Eliminatorias de Concacaf a los 32 años y está teniendo unos registros que impactan a propios y extraños.

El guardameta deOlimpia se ha consolidado en la Selección de Honduras y no deja espacio a jugar a Buba López, el que todos esperaban que fuera el portero de la “H” por mucho tiempo.

¿Qué noticia de Menjívar impacta Concacaf y que Honduras no esperaba?

Edrick no ha recibido ni un tan solo gol en las Eliminatorias, Haití (dos veces), Nicaragua y Costa Rica, no han sido capaces de marcarle al arquero y no solo eso ha batido récord que pertenecía a la leyenda Julio César Arzú y Noel Valladares.

Menjívar se ha convertido en el guardameta catracho con más minutos (585) sin recibir goles en eliminatorias mundialistas con la Selección de Honduras.

Arzú y Valladares fueron mundialistas con Honduras, Menjívar espera convertirse también en leyenda de Honduras clasificando al 2026.

Superó a leyendas como Julio César Arzú (393 minutos) -eliminatorias de 1982 y 1986- y el bi mundialista Noel Valladares (354 minutos)-eliminatoria del 2002-.

El arquero de Olimpia puede culminar el camino al Mundial 2026 sin recibir gol, a Honduras solo le restan las visitas a Nicaragua y Costa Rica, de hacerlo entrará más en los libros de historia.

