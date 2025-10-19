Edrick Menjívar impacta a toda Concacaf con la noticia que nadie esperaban en Honduras camino al Mundial 2026

Edrick Eduardo Menjívar Johnson está disputando sus primeras Eliminatorias de Concacaf a los 32 años y está teniendo unos registros que impactan a propios y extraños.

El guardameta deOlimpia se ha consolidado en la Selección de Honduras y no deja espacio a jugar a Buba López, el que todos esperaban que fuera el portero de la “H” por mucho tiempo.

¿Qué noticia de Menjívar impacta Concacaf y que Honduras no esperaba?

Edrick no ha recibido ni un tan solo gol en las Eliminatorias, Haití (dos veces), Nicaragua y Costa Rica, no han sido capaces de marcarle al arquero y no solo eso ha batido récord que pertenecía a la leyenda Julio César Arzú y Noel Valladares.

Menjívar se ha convertido en el guardameta catracho con más minutos (585) sin recibir goles en eliminatorias mundialistas con la Selección de Honduras.

Arzú y Valladares fueron mundialistas con Honduras, Menjívar espera convertirse también en leyenda de Honduras clasificando al 2026.

Superó a leyendas como Julio César Arzú (393 minutos) -eliminatorias de 1982 y 1986- y el bi mundialista Noel Valladares (354 minutos)-eliminatoria del 2002-.

El arquero de Olimpia puede culminar el camino al Mundial 2026 sin recibir gol, a Honduras solo le restan las visitas a Nicaragua y Costa Rica, de hacerlo entrará más en los libros de historia.