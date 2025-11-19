Todo Levante consternado con lo que dijo Kervin Arriaga tras ser echado del Mundial 2026 con Honduras

Honduras quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 ante Costa Rica. A pesar de ser segundo del grupo C con 9 puntos, no le ajustó ni para entrar al repechaje.

Es un golpe muy duro para la selección cinco estrellas que no solo pierde en lo económico si no que en el prestigio de sus jugadores.

Kervin Arriaga fue uno de los que dio la cara y ha consternado a todo Levante con lo que ha dicho. El club español recibe a un golpeado “Misilito”.

¿Qué dijo Kervin Arriaga tras ser echado del Mundial 2026?

“Nos vamos muy dolidos, creíamos que era una oportunidad muy valiosa para nosotros, clasificar al Mundial, pero el fútbol nos da una cachetada y nos hace poner los pies sobre la tierra”.

Y agregó: “Queriamos ir al Mundial, pero el fútbol nos da una cachetada y una experiencia muy dura. Los partidos primero hay que jugarlos y que no hay selección pequeña. En Nicaragua dejamos ir los tres puntos que eran importantes y que nos pasaron factura”.

Kervin Arriaga le pidió disculpas a toda la afición catracha que fue a San José: “A la afición agradecerles porque confiaron en nosotros y pedirle disculpas porque vamos dolidos como ellos”.

¿Hay vergüenza?: “Sí, estamos dolidos, creo que era una oportunidad muy linda, lastimosamente no se nos dio”.

Kervin Arriaga ahora vuelve a Levante para enfrentar el derbi contra Valencia y Julián Calero cuenta con el catracho para que juegue el encuentro de la Liga Española.

