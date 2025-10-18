Técnico del Levante deja consternada a toda Honduras con lo que dijo de Kervin Arriaga tras jugar las Eliminatorias de Concacaf

Levante vuelve a la actividad tras el parón por la fecha FIFA. Uno de sus jugadores que más disputó minutos fue el hondureño Kervin Arriaga, quien jugó ambos partidos completos ante Costa Rica y Haití.

Esta situación fue analizada por Julián Calero, técnico del equipo “Granota”, que consternó a todo un país por lo que dijo, muchos lo pueden tomar en tono de reclamo.

ver también “Mejor oportunidad”: se confirma el fichaje de Selección que Olimpia y Motagua se disputan; Reinaldo Rueda ya lo aprobó

¿Qué pasa con Kervin Arriaga? Julián Calero lo reclama a Honduras

El DT dijo que Arriaga llegó a la Ciudad de Valencia con mucha carga debido a que jugó los dos partidos de la Eliminatoria de Concacaf.

“Están cansados. No son internacionales europeos, se cruzan el mundo, están en confederaciones que quedan un poco lejos. Por ejemplo, Kervin con Honduras, que se ha pegado una kilometrada. Han jugado mucho y hay alguno que llega bastante limitado”, aseguró.

Calero también se mostró preocupado por el hondureño y no entiende por qué lo pusieron a jugar tantos minutos si viene saliendo de una lesión.

“En cuanto a Kervin, jugar dos partidos de 90 minutos ahí no era lo ideal, porque venía de una lesión que le tenía apartado. Les entiendo perfectamente, cuando eres selección miras por ese equipo y no por el club, yo en cambio miro por el club y el jugador”.

Publicidad

Publicidad

ver también Se confirmó la gravedad de su lesión: Honduras ya sabe lo que pasará con Getsel Montes para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Ahora la situación le afecta a Levante que contaba con Kervin, pero le pueden dar descanso por tanto desgaste que tuvo.

“Están cansados, tenemos que valorar si les damos algún minuto , les damos descanso, la sensación es que están fatigados. Kervin viene de lesión, de estar mucho tiempo parado, tiene una rodilla que le da problemas, es el que más me tiene esa preocupación si puede resistir, es cuestión de hablar con él antes de la decisión final”.

Publicidad

Levante se enfrenta al Rayo Vallecano el domingo a las 10:30 de la mañana hora de Centroamérica.

Tweet placeholder