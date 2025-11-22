“Fue seleccionado”: confirman el salto a Europa de una de las joyas de El Salvador que ilusionan a La Selecta

El Salvador se ilusiona con el salto de una joya que ilusiona a todos los fanáticos. Días después de que el equipo mayor quedase eliminado de la Copa del Mundo 2026, una noticia esperanzadora llega a golpear fuerte las puertas de La Selecta.

Yeshon Flores recibió una importante notificación proveniente del Levante de la Liga Española. La misma le informa que fue seleccionado para poder participar en el programa mundial de Jóvenes Talentos. “Fue seleccionado”, dice el posteo.

Flores despertó el orgullo de Morazán con la reciente noticia. Actualmente, es uno de los juveniles salvadoreños de mayor proyección. Juega en las categorías inferiores de los comandos azules de Fuerte San Francisco, en su propio país.

El Salvador rompe los esquemas con una joya que va de camino a Europa

Tanto en 2024 como en 2025, Levante implementó este programa internacional a lo largo de 17 países en cuatro continentes diferentes. Acuerdos institucionales y eventos de detección de talento le permitieron un gran desarrollo estratégico.

Lo más curioso de todo esto, es que El Salvador no estaba en los planes de esta institución para llevar adelante su plan de trabajo. Panamá y Costa Rica fueron los únicos países centroamericanos establecidos en el mapa de labor estratégica.

El caso de Yeshon Flores llevó a un quiebre en el esquema de trabajo, debido a que fue captado por herramientas de cobertura digital dentro del sistema de las acciones. Una vez analizado el jugador, se le envió la debida carta de invitación.

