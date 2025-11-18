DT del Levante toma rotunda decisión con Kervin Arriaga si clasifica o no al Mundial 2026 con Honduras

Kervin Arriaga está a un paso de clasificarse a esta Copa del Mundo. Podría así cumplir el sueño de toda la afición hondureña, además de firmar un logro en su carrera profesional. La emoción no solo se ve en las gradas, sino en la plantilla.

Honduras lidera el Grupo C, con mejor diferencia de gol que Haití. Costa Rica va en tercer lugar, mientras que Nicaragua cierra el cuarteto sin ninguna posibilidad de acceder a la competencia. Esta última jornada será decisiva para los boletos.

Mientras transcurre la fecha definitoria, el entrenador del Levante determinó lo que pocos esperaban para con Arriaga. Se acerca el clásico ante Valencia, cruce que marcará el cierre del 2025 para ambos elencos. Este mismo será por LaLiga.

Kervin Arriaga cambió los planes del Levante antes del clásico contra el Valencia

Julián Calero, entrenador del Levante, decidió realizar algunas modificaciones en el plan de trabajo de sus dirigidos. Esto porque, al ser semana de competencias FIFA, dos de sus máximas figuras aterrizarán en Manises el jueves por la tarde.

Ellos son Kervin Arriaga y Mathew Ryan, citados a los equipos de Honduras y Australia, respectivamente. Una vez cerrada la etapa de Eliminatorias al Mundial 2026, volverán a la normalidad de sus actividades. Los espera el juego de LaLiga.

La tardanza de Arriaga y Ryan llevó al director técnico de Parla a cambiar la hora de su sesión matinal. La misma comienza alrededor de las 9.30 horas, pero será a las 19.00 en el estadio Ciutat de Valencia. Todo el equipo estará a su disposición.

¿Cuándo vuelve a jugar Honduras por Eliminatorias al Mundial del 2026?

Honduras visitará a Costa Rica hoy, martes 18 de noviembre, por la fecha final de las Eliminatorias al Mundial del 2026. Será en el Estadio Nacional de Costa Rica, desde las 19.00 horas locales, 20.00 de Panamá y 21.00 ET de Estados Unidos.