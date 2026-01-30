Kervin Arriaga al Genoa: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño del Levante

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga continuará con su carrera en el Levante de España, según confirmó su propio entrenador Luis Castro en conferencia de prensa previo al duelo ante el Atlético de Madrid.

“Yo pienso que nos vamos a quedar con los jugadores que tenemos”, dijo Luis Castro, confirmando así la permanencia del centrocampista hondureño que en poco tiempo se ha ganado la afición del club granota.

ver también Dereck Moncada tiene en el mapa a toda Honduras: Necaxa alucina con lo que hace en Colombia

A lo anterior, se le suma que el Genoa de la Serie A de Italia contrató al excompañero de Julián Martínez, Alexsandro Amorim del Alverca y que comparte posición con Arriaga.

Otros reportes indicaban que Arriaga tenía posibilidad de unirse al Lech Poznán, club polaco en el que milita Luis Palma. El club mostró interés, pero el poco tiempo restante en el mercado le impide continuar con la negociación.

ver también Centroamérica en vilo: la llamada que hizo Honduras al que podría ser nuevo técnico para 2030

Medios españoles reportaron que el Levante puso como precio de Kervin Arriaga entre 10 y 15 millones de euros, precio que los clubes no estuvieron dispuestos a pagar para hacerse de los servicios del hondureño.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Kervin Arriaga de 28 años ha disputado 15 partidos con el Levante ha anotado un gol, una asistencia y ha recibido cuatro tarjetas amarillas.

No se descarta que Arriaga pueda recalar a un nuevo club en verano en Europa tras su paso por el Zaragoza y actualmente en Levante.