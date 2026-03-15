Es viral en México: vea la infernal atajada de Keylor Navas que salvó a Pumas de la derrota ante Cruz Azul

Este sábado por la noche, Pumas UNAM rescató un empate 2-2 frente al líder del fútbol mexicano, Cruz Azul, en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Resultado que no se explica sin una nueva actuación estelar de Keylor Navas bajo los tres palos.

A lo largo del encuentro, la máquina exigió al guardameta costarricense, que promedió cinco atajadas. Sin embargo, la más sobresaliente e importante tuvo lugar al minuto 97, cuando voló sobre su poste izquierdo para repeler un cabezazo a quemarropa de Amaury García.

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La intervención coronó un partido lleno de emociones, que se volvió cuesta arriba para los felinos desde el comienzo por los goles de Nicolás Ibáñez (35′) y Carlos Rodríguez (42′). Sin embargo, los felinos —que tuvieron al panameño Adalberto Carrasquilla desde el arranque— reaccionaron en el segundo tiempo, donde cayeron las dianas de Juninho Vieira (61′) y Willer Ditta (77′), que fue en contra y precedió a la expulsión de Nathan Silva.

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La intervención del portero de Pumas, que dejó a los aficionados de Cruz Azul con el grito de gol atragantado, lleva más de 869 mil reproducciones al momento de publicación de este artículo, tomando solo como medida los videos de la jugada difundidos por TUDN y la Liga MX en sus redes sociales.

Con este resultado, los dirigidos por Efraín Juárez quedaron en el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 20 puntos. En la cima, sacándoles 6 unidades de ventaja, permanece Cruz Azul, pero no puede relajarse: el bicampeón, Toluca, está a apenas un punto.

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El próximo partido de Pumas tendrá lugar este sábado 21 de marzo, a las 9:00 p.m. de CDMX y Costa Rica (10:00 de Panamá). Será nada más y nada menos que contra Club América en el Estadio Olímpico Universitario.