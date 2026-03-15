Tras la lesión de Mauricio Villalobos, José Saturnino Cardozo explotó contra la Fedefútbol: “Aquí te censuran”

Una dura entrada de Everardo Rubio sobre Mauricio Villalobos, terminó dejando al mediocampista con una fisura en la mandíbula. Si bien se pedía roja para el mexicano, tan solo recibió tarjeta amarilla en la victoria de Liberia como visitante (1-2) ante Herediano.

La lesión de Mauricio Villalobos generó una fuerte reacción dentro del club liberiano. Ante lo ocurrido, el técnico José Saturnino Cardozo decidió pronunciarse públicamente y lanzó duras críticas contra la Federación Costarricense de Fútbol (fedefútbol).

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José Saturnino Cardozo explotó contra la Fedefútbol tras la lesión de Mauricio Villalobos

José Cardozo expresó su molestia por lo ocurrido con Mauricio Villalobos y cuestionó el manejo que se hace en el fútbol costarricense ante este tipo de situaciones.

El entrenador aseguró que muchas veces los protagonistas no pueden hablar con total libertad porque sienten que existen límites o censura, y lamentó que no siempre se proteja adecuadamente a los jugadores.

José Saturnino Cardo – Liberia

“Molesto por lo mismo. Increíble, pero el fútbol es así. Muchas veces uno no puede explayarse mucho porque aquí te limita, te censuran para poder hablar de la situación, pero creo que ustedes fueron testigos de lo que pasó con Mao“, comentó José Cardozo para Teletica.

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Mauricio Villalobos – Liberia

“Increíblemente no protegemos al jugador que juega bien. Para mí esos jugadores hay que protegerlos. La forma en que recibió el golpe tampoco depende de nosotros, pero hay gente capacitada que no tomó una buena decisión a favor de Liberia o del jugador“, sentenció Cardozo.

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Datos claves

José Saturnino Cardozo criticó el manejo del fútbol costarricense tras la lesión de Mauricio Villalobos, mostrando su molestia por lo ocurrido en el partido.

tras la lesión de Mauricio Villalobos, mostrando su molestia por lo ocurrido en el partido. El técnico afirmó que muchas veces en el fútbol nacional se limita o censura lo que los protagonistas pueden decir públicamente , lo que impide expresar con libertad ciertas situaciones.

, lo que impide expresar con libertad ciertas situaciones. Cardozo también cuestionó que no se protege lo suficiente a los jugadores dentro del campo, especialmente a los que reciben faltas fuertes como la que sufrió el futbolista de Liberia