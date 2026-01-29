Es tendencia:
Centroamérica en vilo: la llamada que hizo Honduras al que podría ser nuevo técnico para 2030

Francias Hernández, director deportivo, ya se puso manos a la obra para contratar al nuevo técnico de la selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Francis Hernández habló por más de una hora con el que puede ser nuevo DT de Honduras.
Francis Hernández ha tomado el cargo de director deportivo de la selección de Honduras El español será encargado de nombrar al nuevo DT.

Desde el país catracho informan que ya se ha puesto manos a la obra y que ha tenido un contacto con el puede ser el técnico.

La llamada de Francis Hernández con este DT

Se trata de Pedro Troglio, con quien Hernández ” tuvo una llamada de casi una hora con él para conocerle mejor, además de compartir sus conceptos e ideas que le ayuden a la elección final del nuevo DT de la Selección”, señala Sin Anestesia y Deportes TVC.

Troglio es uno de los aspirantes a tomar el cargo que dejó Reinaldo Rueda. Desde noviembre tras la salida del colombiano, Pedro se ha postulado y en varias ocasiones asegura que le gustaría dirigir a la H.

La Bicolor valora también otras opciones, pero los ocho títulos de Liga Nacional con el Olimpia en seis años de trabajo están siendo bien valorados.

También en el radar está el español Jesús Casas, quien es el gran favorito, según informan, de Francis Hernández para tomar el puesto.

Pedro Troglio, que actualmente dirige Banfield, es uno de los candidatos a tomar la selección de Honduras.

