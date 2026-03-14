País por país: estos son los fichajes centroamericanos más caros en la historia del fútbol

El fútbol centroamericano ha sembrado una gran cantidad de jugadores a lo largo de su historia. Varias estrellas pudieron destacarse en las ligas de élite como la Premier League, LaLiga, Ligue 1, entre otras importantes competencias.

Por este motivo, decidimos repasar a aquellos jugadores centroamericanos que más dinero le dejaron a sus equipos debido a que fueron transferidos a un nuevo club a través de una venta.

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Nicaragua – Ariagner Smith a Lokomotiv Tashkent

El nicaragüense, salido del Real Estelí, en 2018 dejó el Qizilqum FC. Pasó al Lokomotiv Tashkent de Uzbekistán, club que pagó una cifra cercana a los 120 mil dólares por su ficha.

Guatemala – Marco Pappa a Heerenveen

Por el lado de Guatemala, aparece uno de los futbolistas más destacados a lo largo de su historia como lo fue Marco Pappa. En 2012, cuando jugaba en la MLS con la camiseta de Chicago fue traspasado a Europa. El extremo fue comprado por el Heerenveen de Países Bajos. Le dejó al conjunto norteamericano 700 mil euros (900 mil dólares).

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El Salvador – Brayan Gil a Baltika Kaliningrad

El nacionalizado salvadoreño, quien actualmente es el máximo goleador de la liga rusa, dejó el Deportes Tolima en enero de 2025 para sumarse al Baltika Kaliningrad. El conjunto europeo pagó un monto cercano a los 1.9 millones de dólares por su fichaje. Hoy, tiene un valor de mercado que alcanza los cinco millones de euros según Transfermarkt.

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Panamá – Michael Amir Murillo a Besiktas

Desde Panamá, hay una muy reciente. La salida de Murillo del Marsella le valió al Besiktas de Turquía un monto de cinco millones de euros. Aún hay un millón de euros en juego, ya que si cumple determinados objetivos podría terminar costando seis millones su traspaso.

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Honduras – Wilson Palacios a Tottenham

El oriundo de La Ceiba, también uno de los mejores que representó la bandera centroamericana por la Premier League, fue el hondureño más caro de la historia. Wilson Palacios le costó al Tottenham, cuando era jugador del Wigan, un total de 15 millones de euros (19 millones de dólares).

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Costa Rica – Keylor Navas a PSG

Para el país tricolor, hay dudas sobre el primer puesto, ya que también aparece Manfred Ugalde, aunque su venta al Spartak de Moscú significó 13 millones de euros. La de Keylor Navas al París Saint-Germain le dejó al Real Madrid un monto de 15 millones de euros.