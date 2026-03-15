“Se contradice”: tuvo a Paulo Wanchope como DT y ahora lo prende fuego por sus dichos sobre el estado físico en Saprissa y Cartaginés

La semana pasada, Paulo Wanchope reapareció en los medios de comunicación para lanzar una declaración incendiaria que no tardó en desatar la polémica en el fútbol de Costa Rica.

El ex futbolista y entrenador, que se mantiene sin equipo desde su salida del Deportivo Saprissa en 2025, fue muy crítico sobre los problemas que se ha topado en los camerinos de los equipos que dirigió.

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“Me regresan con aliento a alcohol”

“Yo soy un técnico que no voy a estar tolerando que el jugador tenga 16, 22 o 25 por ciento de grasa, ni me voy a prestar a muchas cosas. No estoy en contra de las actividades que se puedan hacer, los famosos asados y todo, pero cuando se pasan, cuando se van a tomar y me regresan al otro día con aliento a alcohol eso es un problema”, comentó en entrevista con Tigo Sports Radio.

Wanchope generó polémica con sus comentarios (Tigo Sports).

Tras este mensaje, se empezó a especular con fuerza sobre si el filazo apuntaba a alguno (¿o algunos?) de sus ex dirigidos en el Monstruo, en Club Sport Cartaginés o incluso en Herediano.

¿Wanchope se contradice?

Quien decidió responderle sin rodeos fue Ronald Mauricio Montero, ex mediocampista del Cartaginés que hizo historia al coronarse campeón nacional en 2022.

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“Siento que en lo que tal vez se equivoca es que dice, porque él salió a hablar de Cartago y dijo que había gente con sobrepeso, el problema es que no pone la mano con lo que él dice. Dice que no va a poner jugadores con X cantidad de grasa, pero sí los pone. Se contradice. Entonces uno como jugador dice ‘con uno sí, pero conmigo no’ y ahí vienen los problemas con él”, disparó “Chunchito”, quien apenas estuvo tres meses bajo las órdenes de Chope.

El episodio que marcó el vestuario

El ex volante también reveló un episodio ocurrido dentro del camerino brumoso cuando Wanchope asumió el mando del equipo, que en ese momento llegaba como vigente campeón nacional. Según Montero, las primeras palabras del entrenador no cayeron nada bien en el grupo.

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“Cuando llegó al camerino en Cartago lo que nos dijo fue que habíamos ganado el torneo por guaba, eso nos dijo. Entonces imagínese lo que un grupo se puede tomar, lo que un nuevo jefe llega a decir”, explicó en el programa Los Cuatro Grandes, en el que actualmente participa como panelista.

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Montero reconoció que la llegada de Wanchope con ese discurso cambió la imagen que él tenía del ex delantero de la Selección. “Yo tenía a Chope aquí (hizo una seña en lo alto) y todavía lo tengo ahí, pero como jugador, porque fue excelente. Pero llega y lo primero que nos dice es eso. Usted lo puede pensar, pero si usted va a ser el entrenador, no. Más bien los jugadores fueron siempre muy profesionales porque Cartago siempre estuvo peleando”, concluyó.

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En síntesis