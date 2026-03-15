Hernán Medford lo espera: Saprissa tiene asegurada la llegada de una figura que Bocha Batista convocó a La Sele

Tras el sorpresivo retiro de Esteban Alvarado, en el Deportivo Saprissa nadie tenía certezas sobre quién asumiría la delicada tarea de defender el arco de San Juan de Tibás.

Ahora, con el Torneo Clausura 2026 ya avanzado, la competencia interna se ha ido aclarando: Abraham Madriz (21 años) se está imponiendo con autoridad frente a sus competidores, Isaac Alfaro (22) y el experimentado Minor Álvarez (36).

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Pero el Monstruo también tiene bajo su órbita a otro joven arquero que actualmente no se encuentra en el plantel, aunque tiene fecha de retorno y potencial de sobra para, en un futuro cercano, pelearle el puesto a Madriz y aspirar a convertirse en el cancerbero del equipo.

El arquero que Saprissa sigue de cerca

Se trata de Berny Rojas, quien con apenas 19 años se encuentra cedido a préstamo en Inter San Carlos, uno de los proyectos más sólidos de la Liga de Ascenso, hasta finales de 2026.

El arquero oriundo de Santa Clara, San Carlos, de 1,88 metros de altura, ya cuenta con un encomiable recorrido en las categorías juveniles de la Selección de Costa Rica.

Berny Rojas es un guardameta con enorme proyección (Instagram).

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La proyección de Berny Rojas quedó en evidencia esta semana, cuando el flamante entrenador de la Tricolor, Fernando “Bocha” Batista, lo incluyó en la reciente convocatoria de futbolistas del medio local para el microciclo que se realizará entre el 16 y 18 de marzo. De hecho, fue el único jugador que milita en la segunda división en recibir el llamado del técnico argentino.

Cuando se anunció la lista de Batista, desde Tibás no tardaron en recordarle a los aficionados que el joven arquero sigue perteneciendo al Saprissa. “Un detalle importante por mencionar es que el guardameta Berny Rojas, quien actualmente forma parte del plantel de Inter de San Carlos en la segunda división, es parte de nuestra institución y está en condición de préstamo en el equipo del Norte del país”, detallaron en la página web oficial del club.

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Proyecto con futuro en Tibás

El llamado de Batista no es el primer contacto de Rojas con el entorno de la selección mayor. El arquero también integró el grupo de sparring que entrenó con La Sele para la Copa América 2024, una experiencia que le permitió convivir con futbolistas de la absoluta y sumar roce internacional.

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Rojas acumula roce de Selección (Instagram).

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Además, el norteño formó parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos disputados en Guatemala. Con contrato vigente en Saprissa, Hernán Medford ya sabe que tendrá a un arquero con proyección esperando su oportunidad en Tibás.

En síntesis

-Berny Rojas (19 años) pertenece al Deportivo Saprissa y actualmente juega a préstamo en Inter San Carlos de la Liga de Ascenso hasta finales de 2026.

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-El arquero fue convocado por Fernando “Bocha” Batista al microciclo de la Selección de Costa Rica del 16 al 18 de marzo, siendo el único jugador de segunda división en la lista.

-Rojas también fue sparring de La Sele para la Copa América 2024 y ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.