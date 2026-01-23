Es tendencia:
No es Genoa: el futuro de Kervin Arriaga en Europa da un giro inesperado

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga sigue sin definir su futuro ante el interés de diversos clubes, según los últimos reportes en plena ventana de fichajes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Kervin Arriaga juega actualmente para el Levante de la primera división de España, pero le han salido varias "novias".
El fichaje de Kervin Arriaga por el Genoa de la Serie A parece cada vez más lejos y es que el club italiano tiene serio interés en fichar al futbolista venezolano Cristian Cásseres JR que juega en la misma posición del hondureño.

“Parece que la primera opción del Genoa es el venezolano Cristian Casséres JR del Tolouse, juega en la misma posición de Kervin Arriaga”, escribió el portal Legión Catracho en X.

Cabe señalar que, aunque hubo interés del Genoa, el club italiano nunca presentó una oferta formal por Arriaga, caso contrario al del venezolano, cuyo precio ya fue fijado en unos seis millones de euros.

Podría ser compañero de Luis Palma

Lo cierto es que, la actualidad de Kervin Arriaga ha despertado el interés de otros clubes europeos. En este caso, su destino podría ser el Lech Poznán de Polonia, donde actualmente milita Luis Palma.

Los rumores señalan que Tomasz Rzasa, director deportivo del Lech Poznán, consultó sobre la actualidad contractual de Arriaga en el Levante.

Aún quedan alrededor de 10 días en el mercado de fichajes, tiempo suficiente para que se pueda cerrar su llegada, pero no se descarta que el catracho continúe jugando para el club granota.

Algunos medios españoles aseguraron que el Levante puso como precio de Kervin Arriaga entre 10 y 15 millones de euros, precio que pocos clubes están dispuestos a pagar por el catracho en este momento.

