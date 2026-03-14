Seis meses sin jugar: Bocha Batista lamenta la baja de un legionario antes de su debut con Costa Rica

Luego del microciclo de la Selección de Costa Rica que tendrá lugar entre los días 16 y 18 de marzo, Fernando “Bocha” Batista evaluará qué jugadores del medio nacional lograrán meterse en su convocatoria definitiva para debutar como entrenador de la Tricolor.

El primer desafío para el técnico argentino será en Turquía, cuando el combinado nacional se mida ante Jordania (27 de marzo) e Irán (31 de marzo) en dos amistosos internacionales que servirán como primera prueba del nuevo proceso.

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En medio de la planificación para esos compromisos, en las últimas horas se confirmó una mala noticia para el entorno de la Selección. Un legionario que figura seguido en el radar del combinado nacional y que incluso fue mundialista en Qatar 2022 estará fuera de las canchas por un largo período: Anthony Contreras.

Anthony Contreras, afuera hasta septiembre

El delantero del Riga FC de Letonia sufrió una lesión en la rodilla durante el reciente compromiso de su equipo frente al FK Liepaja, por la Virsliga. Corría el minuto 60 cuando Contreras chocó con un rival y quedó tendido sobre el césped con claras señales de dolor en su rodilla.

Tras recibir atención médica, el atacante costarricense regresó brevemente al terreno de juego, aunque rápidamente quedó claro que no estaba en condiciones de continuar. Finalmente tuvo que ser sustituido y abandonar el partido antes de tiempo.

Contreras se lesionó la rodilla (Riga FC).

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Posteriormente, el propio entrenador del Riga, Adrián Guľa, confirmó la gravedad del problema físico que obligará al delantero a pasar un largo tiempo fuera de los terrenos de juego.

Este revés para el tico se produce justo en el arranque de la temporada 2026 de la Virsliga. Durante la campaña pasada, Contreras logró anotar 9 goles y fue fundamental para la conquista del campeonato letón.

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Ahora, el atacante deberá afrontar al menos seis meses de recuperación, lo que lo deja completamente descartado para los próximos compromisos de la Selección de Costa Rica.

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En síntesis

–Anthony Contreras estará fuera cerca de seis meses tras sufrir una lesión de rodilla con el Riga FC en la liga de Letonia.

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-El delantero fue mundialista con Costa Rica en Qatar 2022 y aparecía como una opción para el debut de Fernando Batista.

-La Tricolor jugará dos amistosos en Turquía ante Jordania (27 de marzo) e Irán (31 de marzo) en el estreno del Bocha como seleccionador.

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