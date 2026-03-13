“Fue víctima”: Olimpia recibe el revés que no esperaba y pone en alerta al resto de equipos en Honduras

Olimpia salió victorioso del estadio Morazán de San Pedro Sula en la fecha 11 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, tras derrotar 1-2 a Platense.

Raúl Cáceres, técnico del cuadro escualo, salió molesto con el arbitraje y aseguró que la derrota también se debió al peligro de que Olimpia no pudiera ganar. Para el DT, esta situación ponía en alerta al fútbol catracho.

ver también Olimpia involucrado: el verdadero motivo por el que Alberth Elis no pudo fichar por el Minnesota United de James Rodríguez

Raúl Cáceres no se guardó nada contra Olimpia

“Lo que puedo decirles es que me voy contento con el accionar de los jugadores. Ese es el Platense al que realmente le rindo mis honores. Lamento esto, ¿verdad? Que las decisiones definan un partido. Al final, es indiscutible que si no se hubieran encendido las alarmas, Olimpia no habría ganado hoy. Pero eso nos afecta a todos. Lamentablemente, hoy Platense fue víctima de esa alarma, que intentamos evitar”.

Culpó a los árbitros por su mal desempeño, el cual considera perjudicial, y afirmó que no se puede ignorar la realidad.

“No puedo hablar de Olimpia porque no tiene culpa. Sin embargo, es importante que, en el trabajo para mejorar y garantizar un arbitraje digno y limpio, se revisen estas situaciones, porque hay cosas demasiado obvias. Al final, no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí solo me quedo con el buen actuar de los jugadores; ese es mi dolor”.

ver también “No regresa nunca”: Eduardo Espinel se cansa y toma decisión en pleno Clausura 2026 y que nadie esperaba en Olimpia

Y cerró: “Es mi dolor que los árbitros, que son parte de nuestro fútbol, no valoren ese gran esfuerzo y lo echen a la borda. El equipo vino dolido, comprometido por la derrota ante Olancho, dispuesto a dar lo mejor hoy, y futbolísticamente hicimos los méritos. Lamentablemente, ¿verdad? Cosas que no están en nuestras manos definen el rumbo de un partido”.

Publicidad