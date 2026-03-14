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Mundial 2026: el posible XI de Panamá para debutar ante Ghana… y la baja clave que preocupa a Thomas Christiansen

A 89 días del inicio del Mundial 2026, la Selección de Panamá empieza a pensar en el equipo con el que buscará sumar sus primeros puntos en la Copa del Mundo frente a Ghana.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿Cuál será el primer XI de Panamá en el Mundial 2026?
© FEPAFUT.¿Cuál será el primer XI de Panamá en el Mundial 2026?

A falta de 89 días para el inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, nadie sabe con certeza cómo saltará al campo del BMO Field la Selección de Panamá para hacer su estreno en la cita máxima frente a Ghana. El técnico Thomas Christiansen todavía tiene varios amistosos y semanas de preparación por delante antes de definir su alineación titular.

Lo que sí se puede hacer es mirar los hombres de confianza del entrenador en partidos de alta exigencia, como la recordada victoria 3-2 ante Guatemala por las Eliminatorias, para armar una proyección razonable. A partir de esa base táctica —donde el técnico español suele usar línea de tres centrales y carrileros largos— surge una predicción informada del equipo que podría buscar los primeros tres puntos mundialistas de la Marea Roja.

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El posible XI de Panamá vs Ghana

¿Cómo formará Panamá en el debut mundialista? (FEPAFUT).

¿Cómo formará Panamá en el debut mundialista? (FEPAFUT).

Formación: 5-4-1 (3-4-3 en ataque)

Orlando Mosquera

  • Edad: 31
  • Club: Al Fayha (Arabia Saudita)
  • Perfil: arquero seguro en el juego aéreo y con buenos reflejos. Se consolidó como titular en el ciclo de Christiansen tras el recambio generacional en el arco.

Andrés Andrade

  • Edad: 27
  • Club: LASK (Austria)
  • Perfil: central fuerte en el uno contra uno y con salida limpia.

José Córdoba

  • Edad: 24
  • Club: Norwich City (Inglaterra)
  • Perfil: central rápido y agresivo en la marca, ideal para cubrir espacios cuando el equipo adelanta líneas.
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Carlos Harvey

  • Edad: 26
  • Club: Minnesota United (MLS)
  • Perfil: defensor polifuncional que puede jugar como central o mediocentro. Aporta despliegue físico y presión.

Michael Amir Murillo

  • Edad: 29
  • Club: Olympique de Marsella (Francia)
  • Perfil: carrilero ofensivo de enorme recorrido. Uno de los jugadores panameños con mayor nivel en Europa.
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Eric Davis

  • Edad: 34
  • Club: Plaza Amador
  • Perfil: lateral izquierdo experimentado, especialista en centros y balón parado.

Aníbal Godoy

  • Edad: 36
  • Club: San Diego (MLS)
  • Perfil: experiencia y equilibrio en el mediocampo. Recuperación, liderazgo y orden táctico.
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Adalberto Carrasquilla

  • Edad: 27
  • Club: Pumas UNAM (México)
  • Perfil: el cerebro creativo del equipo. Conducción, visión y capacidad para romper líneas con balón.

Cristian Martínez

  • Edad: 29 años
  • Club: Kyriat Shmona (Israel)
  • Aporta presión, recuperación y despliegue en el mediocampo, además de llegada desde segunda línea.
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Ismael Díaz

  • Edad: 28
  • Club: Club León
  • Perfil: extremo veloz que ataca espacios y presiona alto. Una de las armas ofensivas más peligrosas del equipo.

José Fajardo

  • Edad: 32
  • Club: Universidad Católica (Ecuador)
  • Perfil: atacante móvil que presiona defensas y ataca espacios.
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La posible baja que inquieta a Christianse

Más allá de las variantes tácticas, la gran preocupación del cuerpo técnico panameño es el estado físico de Fidel Escobar. El defensor del Deportivo Saprissa ha tenido problemas físicos recientes y su presencia en el Mundial aún genera dudas.

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Si Escobar no llega al cien por ciento, Carlos Harvey podría consolidarse como titular en el centro de la defensa. ¿Será este el once que salte al BMO Field o habrá cambios en la alineación de la Marea Roja?

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En síntesis

  • Panamá podría debutar con un esquema 5-4-1, con carrileros largos y tres centrales.
  • Carrasquilla y Godoy aparecen como el eje del mediocampo de la Marea Roja.
  • La condición física de Fidel Escobar es la principal duda en la defensa panameña.

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