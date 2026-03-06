Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria como DT de Honduras

El próximo 20 de marzo José Francisco Molina dará su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Honduras de cara al primer juego amistoso programado para el 31 del mismo mes ante Perú.

En ese sentido, Alejandro Reyes, mediocampista de Motagua, ya levantó la mano y espera estar en la lista de los 26 futbolistas debido al nivel mostrado en su retorno al fútbol catracho.

“Sí, claro que sí. Lo he manifestado, que te llamen es lo máximo, siempre es un privilegio y es una motivación el hecho de volver. Es una motivación, doy ese esfuerzo cuando toque la lista espero estar dentro de los convocados”, dijo Reyes al ser consultado si es su deseo regresar con La H.

Reyes insistió que se siente motivado para regresar a la Selección de Honduras, pero también dejó claro que está en sus objetivos darle alegría a la afición del Ciclón Azul.

“Con trabajo, me siento muy motivado de regresar a la selección, en mi carrera he disfrutado cuando toca representar al país y quiero ponerme el uniforme de la bicolor, con Motagua darle muchas alegrías a los aficionados”.

Finalmente, el mediocampista comentó que su regreso a Honduras con un club grande ha provocado que su nivel vaya mejorando.

“Regresé a Honduras a un equipo grande, compitiendo, es un plantel de primer nivel y hace que la competencia más dura y hace que se levante tu nivel. Eso me ayuda a ponerme al 100% para el equipo y luego volver a la selección”, cerró.

Alejandro Reyes se ha ganado la titularidad con Javier López. Foto: X Motagua.