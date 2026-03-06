Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria como DT de Honduras

José Francisco Molina presentará su primera convocatoria en unas semanas y un jugador de Motagua ya dejó un claro recado.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras. Foto: Tu Nota.
José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras. Foto: Tu Nota.

El próximo 20 de marzo José Francisco Molina dará su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Honduras de cara al primer juego amistoso programado para el 31 del mismo mes ante Perú.

En ese sentido, Alejandro Reyes, mediocampista de Motagua, ya levantó la mano y espera estar en la lista de los 26 futbolistas debido al nivel mostrado en su retorno al fútbol catracho.

Alex López hunde a Saprissa en Costa Rica y provoca fiesta hasta en Alajuelense

ver también

Alex López hunde a Saprissa en Costa Rica y provoca fiesta hasta en Alajuelense

“Sí, claro que sí. Lo he manifestado, que te llamen es lo máximo, siempre es un privilegio y es una motivación el hecho de volver. Es una motivación, doy ese esfuerzo cuando toque la lista espero estar dentro de los convocados”, dijo Reyes al ser consultado si es su deseo regresar con La H.

Reyes insistió que se siente motivado para regresar a la Selección de Honduras, pero también dejó claro que está en sus objetivos darle alegría a la afición del Ciclón Azul.

“Con trabajo, me siento muy motivado de regresar a la selección, en mi carrera he disfrutado cuando toca representar al país y quiero ponerme el uniforme de la bicolor, con Motagua darle muchas alegrías a los aficionados”.

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

ver también

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

Finalmente, el mediocampista comentó que su regreso a Honduras con un club grande ha provocado que su nivel vaya mejorando.

Publicidad

“Regresé a Honduras a un equipo grande, compitiendo, es un plantel de primer nivel y hace que la competencia más dura y hace que se levante tu nivel. Eso me ayuda a ponerme al 100% para el equipo y luego volver a la selección”, cerró.

Alejandro Reyes se ha ganado la titularidad con Javier López. Foto: X Motagua.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“No es capaz”: Javier López le responde a Marcelo Santos por posible salida de Motagua y manda recado a Jorge Serrano
Honduras

“No es capaz”: Javier López le responde a Marcelo Santos por posible salida de Motagua y manda recado a Jorge Serrano

Nadie lo vio venir: Olimpia junto con Motagua toman la decisión que impacta a Real España y Marathón en los Clásicos
Honduras

Nadie lo vio venir: Olimpia junto con Motagua toman la decisión que impacta a Real España y Marathón en los Clásicos

Mientras Motagua anuncia dos nuevas contrataciones, Marcelo Santos pone en alerta a Javier López
Honduras

Mientras Motagua anuncia dos nuevas contrataciones, Marcelo Santos pone en alerta a Javier López

Panamá recibe la sentencia que puede dejar a una de sus figuras sin Mundial 2026
Mundial 2026

Panamá recibe la sentencia que puede dejar a una de sus figuras sin Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo