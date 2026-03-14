“Irresponsable e ingrato”: en Panamá fulminan a Saprissa por la polémica con Fidel Escobar que puede dejarlo sin Mundial 2026

A 89 días del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, los fanáticos de la Selección de Panamá viven con incertidumbre la situación de Fidel Escobar, uno de los hombres de confianza del técnico Thomas Christiansen en la defensa canalera.

El zaguero/contención de 31 años no ha tenido minutos en lo que va del año debido a una hernia lumbar que fue tratada durante la pretemporada con una “intervención mínimamente invasiva”.

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“No podemos ser irresponsables con Fidel”

Según explicó Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa, el objetivo del club es manejar la recuperación del futbolista con extrema precaución para que pueda llegar en condiciones al Mundial.

Fidel Escobar, entre algodones (Saprissa).

“Fidel se juega este año un campeonato mundial, no podemos poner en riesgo ese Mundial, sería ingrato para Fidel y Saprissa. Si Fidel se recupera le va a ayudar a Saprissa, a su Selección y es el sueño de cualquier jugador, no podemos ser irresponsables de dar pasos que no sean certeros”, explicó el doctor en declaraciones a Teletica Deportes, dejando claro que la fecha de su regreso todavía es incierta.

Estalla la polémica en Panamá

Con el correr de las semanas los aficionados panameños comenzaron a notar la situación de su legionario, y este sábado el usuario de X (ex Twitter) Kevin De Norh encendió la polémica con un mensaje incendiario que rápidamente superó las ocho mil visualizaciones.

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“Hace rato Fidel tiene esa hernia y nadie en Panamá dice nada. Fidel Escobar debería operarse esa hernia discal lumbar y pensar en su carrera. Ya él jugó un Mundial. Irresponsable e ingrato es que Saprissa solo piense en el dinero del Mundial y no en su integridad”, denunció el cibernauta panameño.

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Estas palabras encontraron eco entre otros aficionados canaleros: “Ese equipo solo lo está usando por el dinero que va a recibir, me parece terrible tener que convocar a un jugador que no va a rendir”, escribió uno. “Lo están cuidando como cerdito para Navidad. Cobran la plata del Mundial y hasta lo botan del Saprissa en julio”, agregó otro, mientras que un tercero sentenció: “Ya a luces largas se está viendo, lo están utilizando para recoger dinero del Mundial”.

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¿Fidel Escobar debería ser operado?

Sin embargo, desde el punto de vista médico la situación no necesariamente resulta tan sencilla como parece en las redes sociales. En el fútbol profesional es bastante común intentar retrasar o evitar una cirugía cuando se trata de hernias lumbares, ya que el tiempo de recuperación completo tras una operación suele extenderse entre tres y seis meses.

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Además, en muchos casos el tratamiento conservador logra controlar los síntomas si el problema se detecta a tiempo, razón por la cual los clubes suelen apostar primero por esa vía antes de tomar una decisión definitiva sobre el quirófano.

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En síntesis

-Fidel Escobar no ha jugado en lo que va del año con Deportivo Saprissa debido a una hernia lumbar, lo que genera dudas sobre su presencia con Panama en el Mundial.

-Desde el club morado aseguran que la prioridad es cuidar su recuperación para no poner en riesgo su posible participación en la Copa del Mundo.

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-En Panamá estalló la polémica en redes sociales: aficionados acusan a Saprissa de priorizar el dinero del Mundial antes que la salud del defensor canalero.