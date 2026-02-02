Es tendencia:
Revelan toda la verdad de por qué José Mario Pinto no salió de Olimpia a Banfield y la decisión que ya tomó el jugador

El futbolista de Olimpia José Mario Pinto tiene contrato hasta junio del presente año, el club corre el riesgo de perderlo en los próximos meses.

José Rodas

Por José Rodas

José Mario Pinto culminará su contrato con Olimpia en los próximos meses.
El jugador José Mario Pinto habría tomado la decisión de no renovar su contrato con Olimpia, por lo que permanecerá con el club al menos hasta junio de 2026 para explorar el mercado como agente libre.

El periodista Álvaro de la Rocha precisó que Olimpia le ofreció a Pinto una renovación desde noviembre; pero el futbolista rechazó la propuesta y podría salir del club en los próximos meses una vez finalizado el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

“Por los momentos José Mario se quedará en el ‘León’ y cumplirá su contrato. No tiene intenciones de renovar su vínculo (se lo propusieron desde noviembre) ya que planea explorar el mercado como agente libre”, aseguró de la Rocha.

¿Fue realmente tanteado por Banfield?

Por otro lado, el periodista explicó que José Mario Pinto no tuvo una negociación, aunque si fue tanteado por Pedro Troglio, quien habló tanto con el futbolista como el presidente de Olimpia Rafael Villeda.

Sin embargo, nunca llegó un correo electrónico con una propuesta por Pinto.  Tampoco hablaron de números entre clubes, ni salario. “Al jugador lo tenían ya en un avión y no sabía ni lo que iba a cobrar”, escribió en tono sarcástico.

“Tampoco era una prioridad del ‘taladro’, era una opción acercada por su actual DT. Si Banfield como institución realmente quisiera al hondureño lo firmaría desde ya y lo tendría asegurado para junio ya que el reglamento FIFA lo permite y para entonces, las inhibiciones ya no existirían”, dijo de la Rocha.

