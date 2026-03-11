“Se pudo revertir”: Washington Ortega destapa lo que ocurrió en el vestuario de Alajuelense y que sirvió para volver a ganar

La Liga Deportiva Alajuelense logró un resultado que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. El empate 1-1 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium, por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, no solo dejó a los rojinegros bien posicionados para la vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto, sino que también confirmó la reacción de un equipo que venía atravesando un momento complicado.

El gol de Alejandro Bran en el primer tiempo permitió a la Liga rescatar un empate muy valioso en territorio estadounidense. Gracias a la anotación como visitante, el panorama para el partido de vuelta es favorable: un empate sin goles en casa le bastará al equipo dirigido por Óscar Ramírez para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Este resultado también llega en un momento clave para el conjunto manudo. Antes de esta reacción, Alajuelense acumulaba una racha de seis partidos sin conocer la victoria, una situación que generó preocupación dentro del entorno del club. Sin embargo, el equipo logró cambiar la dinámica en las últimas jornadas y ahora suma dos triunfos consecutivos, además de este empate que puede ser determinante en la serie ante LAFC.

¿Qué hizo Alajuelense para dejar atrás la mala racha?

Tras el encuentro, el portero Washington Ortega explicó que el cambio de rumbo del equipo no fue casualidad. Según el guardameta, dentro del camerino hubo una conversación directa entre jugadores y cuerpo técnico que permitió reajustar el enfoque del grupo y fortalecer la confianza en medio del momento adverso.

“Fue una charla que tuvimos nosotros como grupo y también con el profe. Después trabajamos de la misma manera y por suerte se pudo revertir esta situación, hay que seguir”, comentó el arquero rojinegro al referirse al proceso que vivió el plantel para superar la mala racha.

Ortega también destacó la importancia del empate conseguido en Estados Unidos, considerando el contexto de la serie y el valor del gol de visitante. Para el guardameta, el resultado representa una base sólida para afrontar el partido de vuelta con mayor tranquilidad, aunque insiste en que la clasificación todavía no está asegurada.

“Este es un resultado que nos sirve mucho para un paso más en este torneo”, afirmó el portero, consciente de que el equipo aún deberá completar la tarea en el Morera Soto. Con el respaldo de su afición y la ventaja estratégica del marcador, Alajuelense buscará ahora confirmar su recuperación y sellar el pase a la siguiente ronda de la Concachampions.

