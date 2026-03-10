“Fue importante”: Machillo Ramírez señala al responsable del valioso empate de la Liga ante LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense dio un paso importante en su camino por la Concachampions 2026 al empatar 1-1 frente a LAFC en el BMO Stadium, en el partido de ida de los octavos de final. El resultado deja bien posicionado al conjunto rojinegro de cara al encuentro de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde incluso un empate sin goles le bastaría para avanzar a la siguiente fase gracias al valor del gol como visitante.

El equipo dirigido por Óscar Ramírez logró golpear primero en territorio estadounidense gracias a una anotación de Alejandro Bran durante el primer tiempo. Ese tanto terminó siendo clave para manejar el desarrollo del partido y para regresar a Costa Rica con una ventaja estratégica dentro de la serie, especialmente ante un rival que cuenta con una de las plantillas más competitivas de la MLS.

La clave del empate de Alajuelense

Tras el encuentro, el propio Machillo Ramírez explicó cuál fue uno de los factores determinantes para que Alajuelense lograra competir de igual a igual frente al conjunto angelino. Según el entrenador manudo, el trabajo de análisis previo del rival fue fundamental para identificar debilidades que el equipo intentó aprovechar durante el partido.

“La característica de este cuerpo técnico es ser muy estudioso, buscar los puntos débiles y fuertes del rival. El equipo viene en evolución, saliendo de un momento complicado y el ritmo de este juego nos vendrá bien para el cierre del campeonato nacional”, señaló el técnico al analizar el desempeño de sus dirigidos tras el empate en Los Ángeles.

El artífice de este partido

Ramírez también destacó el trabajo del cuerpo técnico que lo acompaña en el banquillo rojinegro, señalando especialmente la labor de su asistente Wardy Alfaro. Para el entrenador, el trabajo conjunto en la preparación del partido fue determinante para diseñar la estrategia que permitió neutralizar varias de las fortalezas del conjunto estadounidense.

“Tengo en Wardy Alfaro un gran asistente y su labor fue importante para lograr la labor que realizamos hoy. Nuestro equipo es joven y tuvimos bajas importantes, pero aún así le hicimos frente”, comentó el estratega, resaltando además el compromiso del plantel pese a las dificultades que atraviesa el equipo.

El técnico cerró su análisis subrayando que el estudio del rival es solo una parte del proceso, ya que también considera fundamental la confianza del grupo en el plan de juego. “El estudio es importante, pero también el convencimiento de los jugadores”, afirmó Ramírez, dejando claro que la mentalidad del equipo será clave para afrontar el partido de vuelta en el Morera Soto, donde Alajuelense buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Concachampions.

