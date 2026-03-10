“Es duro”: Joseph Joseph destapa lo que tuvieron que sufrir los jugadores de Alajuelense antes de LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió un valioso empate 1-1 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, un resultado que deja bien posicionados a los rojinegros de cara al partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto. El gol de Alejandro Bran en el primer tiempo permitió a la Liga llevarse un resultado estratégico, ya que un empate sin goles en casa bastará para asegurar el pase a la siguiente ronda gracias al valor del gol como visitante.

Sin embargo, más allá del resultado conseguido en territorio estadounidense, dentro del club reconocen que el esfuerzo para lograr ese punto fue enorme. Tras el encuentro, el presidente de la institución, Joseph Joseph, reveló el exigente itinerario que tuvieron que afrontar los jugadores en los días previos al partido, una situación que reflejó el desgaste físico y logístico que vivió el plantel.

El dirigente explicó que el equipo venía de disputar un compromiso por el campeonato nacional apenas horas antes de iniciar el viaje hacia Estados Unidos. Ese calendario comprimido obligó a los futbolistas a encadenar partidos, traslados largos y poco descanso en un momento clave de la temporada.

El calvario que vivieron los jugadores de Alajuelense

“Jugamos en San Carlos el sábado, llegamos a la 1:00 a.m. al CAR, dormimos ahí esa noche, salimos el domingo de Costa Rica para Los Ángeles. Demoramos unas ocho horas en llegar acá, hoy fue un partido intenso, demasiado exigente”, relató Joseph al describir el recorrido que tuvo que atravesar el equipo antes de enfrentar a LAFC.

Alejandro Bran fue una de las claves del empate.

El presidente también recordó que el desgaste no termina con el empate conseguido en el BMO Stadium. El plantel deberá regresar inmediatamente a Costa Rica para continuar con la agenda del torneo local, lo que implica otro viaje largo y apenas unos días de recuperación antes del próximo compromiso.

“Mañana regresamos, otra vez un vuelo largo, y el viernes partido. Es duro, pero los admiro a ellos por esas ganas que le ponen”, expresó el jerarca rojinegro, destacando el esfuerzo del grupo y el compromiso de los futbolistas para competir en ambos torneos.

A pesar del buen resultado conseguido en Estados Unidos,Joseph también llamó a mantener la calma y no adelantarse a los acontecimientos: “Ahora lo peor que podemos hacer es lanzar las campanas al aire. Ahora es enfocarnos, concentrarnos y ponerle ganas”, concluyó, dejando claro que el desafío todavía está abierto y que la clasificación deberá sellarse en el Morera Soto.

