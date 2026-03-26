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José Francisco Molina recibe la noticia que tanto esperaba para el Honduras vs. Perú

La Selección de Honduras completó su tercer día de entrenamiento en España, y esto es lo que ha sucedido.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina dirigiendo uno de los entrenamientos de la Selección de Honduras en Segovia. Foto: FFH.
José Francisco Molina dirigiendo uno de los entrenamientos de la Selección de Honduras en Segovia. Foto: FFH.

José Francisco Molina tiene cada vez menos días para finalmente hacer su debut oficial con la Selección de Honduras. Será el martes 31 de marzo, en el partido contra Perú en España.

Molina ha estado trabajando con varios de sus jugadores, pero hoy finalmente pudo contar con el cuadro completo gracias a la inclusión final de Leonardo Posadas.

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El defensor fue el último en unirse, luego de que Denil Maldonado saliera de la convocatoria para atender el nacimiento de su primer hijo.

Óscar Funes, periodista de Tigo Sports, aseguró que la Bicolor ya está completa para el partido contra Perú y que, a partir de ahora, Molina podrá empezar a pensar en su 11 titular.

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Leonardo Posadas ya se encuentra con la Selección de Honduras en Segovia, España. El defensa del Hamburgo 2 de Alemania completó el plantel de 26 futbolistas con los que trabaja el equipo hondureño para el partido amistoso ante Perú”, informó.

Posadas aún no ha debutado oficialmente con la camiseta de Honduras, aunque estuvo convocado por Reinaldo Rueda en las pasadas Eliminatorias, pero no jugó ningún minuto.

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