No solo Leonardo Posadas: el otro refuerzo que se suma a la convocatoria de Honduras frente a Perú

El día de la Selección de Honduras ha sido muy movido este miércoles 25 de marzo. La Bicolor, que sigue entrenando en España, vivió su segundo día de entrenamiento, donde hubo una novedad.

A la escuadra catracha se unió Joseph Rosales, quien se integró al grupo tras completar su arribo y rápidamente se puso a disposición del equipo. Era uno de los últimos legionarios que esperaba José Francisco Molina.

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El jugador de Austin FC se perfila, como lo ha venido haciendo en los últimos días, como titular en la lateral izquierda. Su presencia ante Perú está garantizada por el buen nivel que siempre demuestra.

Honduras ya está completa para enfrentar a Perú

Para el jueves, Honduras ya planea entrenar con el plantel completo tras la incorporación deLeonardo Posadas, quien fue el último en unirse debido a la salida de emergencia de Denil Maldonado.

El defensor salió de la convocatoria porque su esposa iba a dar a luz a su primer hijo, y tanto Molina como la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) autorizaron el permiso.

Denil volvía luego de perderse las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Honduras no pudo clasificar, pero sin duda será uno de los líderes del proyecto de José Francisco Molina.

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Joseph Rosales y Leonardo Posadas son los dos últimos integrantes de la Bicolor, que el próximo martes 31 de marzo se medirá a Perú en un partido amistoso en el estadio Municipal de Butarque.

Joseph Rosales se unió a los entrenamientos de Honduras en España. Foto: La Prensa