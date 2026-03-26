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Técnico de Honduras señala el jugador que más le impresiona: “Gran sentido del juego”

José Francisco Molina ha vivido sus primeros entrenamientos y hay un jugador que lo ha impresionado mucho. De este jugador se trata.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina ya habría señalado el jugador que más lo ha impresionado.
José Francisco Molina ya habría señalado el jugador que más lo ha impresionado.

La selección de Honduras sigue trabajando de cara al primer amistoso de José Francisco Molina, el entrenador español que debutará ante Perú en España.

Molina ya ha tenido varios entrenamientos en los últimos días, y Óscar Funes ha dado a conocer que hay un jugador que lo ha impresionado.

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El periodista de Tigo Sports asegura que no solo a Molina, sino también a todo su cuerpo técnico, que ve al futbolista con mucho potencial para el futuro.

El jugador que más impresionó a José Francisco Molina

Leandro Padilla, canterano del Inter Miami, es el jugador en cuestión. Destacan su gran habilidad con el balón, algo que Molina quiere potenciar.

“Leandro Padilla, de 16 años, ha dejado una excelente impresión en el cuerpo técnico de la selección de Honduras. Es un volante central con gran manejo de ambas piernas, muy técnico y con gran sentido del juego. Formado en el Inter Miami, esta será su primera convocatoria con la selección adulta.”

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Honduras enfrentará a Perú el 31 de marzo en España, y será el debut de Molina. Se espera que Leandro Padilla pueda tener minutos con la selección mayor.

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