Saprissa y Herediano le cerraron las puertas, Alajuelense le marcó la salida y el futuro de Joel Campbell tiene destino: “En el extranjero”

Joel Campbell tras finalizar su contrato con Alajuelense busca una nuevo desafío luego de que muchas puertas en Costa Rica se cerraran.

El momento actual de Joel Campbell no está siendo sencillo. Tras un Torneo Clausura en el que no logró marcar diferencias con Alajuelense y terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados, el atacante quedó oficialmente fuera del club luego de finalizar su contrato.

A partir de ese panorama, surgió la duda sobre cuál sería el próximo destino de Joel Campbell. Aunque se mencionaron opciones como Saprissa y Herediano, ambos clubes también le habrían cerrado la puerta al atacante costarricense.

En medio de las dudas sobre el futuro de Joel Campbell, el periodista Anthony Porras, durante el programa Columbia Deportiva, compartió su opinión sobre la situación del atacante y, al día de hoy, parece que la mejor opción sería jugar en el extranjero.

ver también El futuro de Joel Campbell: Saturnino Cardozo ya tiene definido qué hará con él cuando llegue a Alajuelense

¿Joel Campbell se va al extranjero?

Según explicó el periodista Anthony Porras, con las opciones en el fútbol nacional prácticamente descartadas para Joel Campbell, el camino más viable para el jugador sería continuar su carrera en el exterior.

“Ya lo sacaron de Alajuelense, en Herediano y Saprissa lo descartaron, recibe críticas y cuestionamientos desde la prensa y la afición, muy feo el panorama de Joel Campbell“, comentó Anthony Porras.

“No sé, será en el extranjero, pero más allá de dónde va a jugar, Joel Campbell se debería preocupar por recuperar su ritmo en la cancha“, afirmó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

Publicidad

Publicidad

Los últimos registros que dejó Joel Campbell en Alajuelense

Joel Campbell, con 33 años de edad cerró su etapa en Alajuelense dejando números muy discretos durante el Torneo Clausura 2026.

El atacante apenas registró un gol y dos asistencias en 12 partidos disputados, estadísticas que reflejan el bajo impacto que tuvo en ofensiva y que terminaron generando fuertes críticas por parte de la afición rojinegra.

Publicidad

Datos claves

Anthony Porras aseguró que el futuro de Joel Campbell estaría en el extranjero , ya que las opciones para continuar en el fútbol costarricense serían muy limitadas.

, ya que las opciones para continuar en el fútbol costarricense serían muy limitadas. Luego de que Saprissa y Herediano le cerraran la puerta a Joel Campbell , el panorama para el atacante en el mercado nacional quedó mucho más complicado.

, el panorama para el atacante en el mercado nacional quedó mucho más complicado. Joel Campbell atraviesa un momento difícil, marcado por críticas de la prensa y la afición, además de su bajo rendimiento con Alajuelense en el Clausura 2026.