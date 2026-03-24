“Soy mal perdedor”: Reinaldo Rueda deja consternada a toda Honduras recordando el fracaso al Mundial 2026 y revela si ya se retiró del fútbol

Luego de cuatro meses desde la eliminación de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda rompió el silencio y se refirió de forma más amplia al fracaso que vivió quedando fuera del Mundial United 2026.

El estratega colombiano atendió al medio WinSports de Colombia y recordó lo que vivió con Honduras en las últimas dos jornadas contra Nicaragua y Costa Rica, respectivamente.

Rueda también dejó claro que no se ha retirado del fútbol y está esperando una oportunidad para volver a los banquillos, ya sea a nivel de clubes o de selecciones nacionales.

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El DT confesó que lo ocurrido con la Selección de Honduras lo dejó afectado psicológicamente, por lo que se tomó el tiempo de vivir el dolor en silencio, pero que la única forma de sanarse es volviendo a dirigir.

Las palabras de Reinaldo Rueda

El fracaso con Honduras

“Definitivamente, soy muy mal perdedor. Me duele mucho, y más por todo lo que significa Honduras para mí, todo lo que vivimos hace 18 años en Honduras, por la ilusión que teníamos, por la forma como íbamos llevando esa clasificatoria, que prácticamente por un gol no fuimos directo al Mundial y por un punto y por un gol no fuimos al repechaje siquiera”.

No se ha retirado como DT

“Un golpe psicológico muy fuerte y sanándonos, sanándonos. Es difícil sanarse. Es muy difícil sanarse. La única forma de sanarse es estando otra vez en la cancha. La única forma de que el fútbol solamente se sane con fútbol es volver a entrenar, es volver a dirigir, es volver a sentir, a volver a ganar. Entre más se acerca el mundial, es más el sentimiento de nostalgia, de cómo esa piedra que le da uno, de saber que pudo haber sido y no fue, de todo el buen trabajo que hicimos, con un cuerpo técnico excelente, excelente, que el profesor Alexis Mendoza, Giovanni Hernández, el profesor Juan Carlos Quintero, el profesor Pablo Román, el doctor Caicedo, todos los que estuvimos al frente, esa responsabilidad.”

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Ya vivió el duelo

“Con mucha pasión, con mucha dedicación y, bueno, también se conjugaron muchos factores en esas dos últimas jornadas. Esas son las clasificatorias, tanto en Centroamérica como en Suramérica, que muchas posiciones se resuelven en el último juego, en la última jornada, pero físicamente, psicológicamente, sanándonos, aceptando esa realidad también, creo que ya ha sido un duelo importante y, bueno, preparados para el momento que Dios nos brinde la oportunidad de estar de nuevo en la cancha”.