El delantero colombiano fue mencionado por el Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, como uno de los juveniles que tienen chances de llegar al primer equipo.

Uno de los grandes problemas de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre gris fue el apartado físico. En total, cuatro futbolistas sufrieron lesiones graves: Malcolm Pilone, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos e Isaac Alfaro, quienes podrían volver a jugar a finales de 2026.

En el caso de Pilone, quien llegó como “opción B” tras el fichaje fallido del hondureño Jorge Álvarez, sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial el pasado 7 de marzo, al minuto 30 del partido que le terminaron ganando 2-0 a AD San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.

Fue el primero como titular con los rojinegros para el volante argentino. Y el último en mucho tiempo, pues le diagnosticaron nueve meses de recuperación. Su lugar en el primer equipo lo tomó el prometedor extremo panameño Raheen Cuello, quien fue inscripto para ocupar el último cupo disponible de extranjeros, que previamente había dejado vacante el haitiano Tristán Demetrius para cedérselo a Pilone.

Sin embargo, la decisión sobre el quinto extranjero para el Apertura 2026 queda en manos del próximo entrenador. Y ese puesto podría ser usado para un juvenil colombiano que pocos liguistas tenían en el radar, pero que Carlos Vela, gerente deportivo del club, ya señaló: Camilo Mondragón.

Así juega Camilo Mondragón, el posible refuerzo de Alajuelense

Ante la escasa información que hay disponible sobre Juan Camilo Mondragón Valencia, desde Fútbol Centroamérica nos pusimos en contacto con el periodista Florencio Lencho, quien cubre la actualidad de AD Sarchí, el equipo satélite de Alajuelense que tiene como propietario a Joseph Joseph, y en el que militó el futbolista de 19 años durante el último semestre.

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Mondragón se desempeña como extremo, es zurdo, veloz y destaca por su buen juego aéreo. Además, fue uno de los máximos artilleros de los sarchiceños en el último torno de la Liga de Ascenso con 5 goles, compartiendo podio con otro viejo conocido de los rojinegros: Esteban Cruz, cuya ficha pertenece a la Liga.

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El ariete categoría 2007 había tenido un buen rendimiento en Cofutpa y después en Carmelita pese a su corta edad, lo que le permitió pasar al elenco dirigido por el exmundialista Júnior Díaz, que no logró pasar de ronda en el Grupo A, quedándose sin chances de pelear por el ascenso a la máxima categoría.

“Eso (el último cupo de extranjeros) se definirá con el nuevo director técnico. Si se utiliza ya sea con Cuello, Tristán Demetrius, Karel Pérez, Camilo Mondragón, chicos que vienen trabajando bien en liga menor o en Sarchí, o si vamos a apuntalar el equipo con un refuerzo extranjero en alguna zona distinta del campo”, le dijo este lunes Vela a La Nación, alimentando la ilusión del sudamericano.

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Datos clave

Camilo Mondragón , extremo colombiano de 19 años, es opción real de Alajuelense para ocupar la quinta plaza de extranjero en el Apertura 2026.

, extremo colombiano de 19 años, es opción real de Alajuelense para ocupar la quinta plaza de extranjero en el Apertura 2026. El atacante zurdo destaca por su velocidad y buen juego aéreo , cualidades que lo proyectan como una buena variante ofensiva.

, cualidades que lo proyectan como una buena variante ofensiva. Militó recientemente en AD Sarchí (filial de la Liga), donde firmó 5 goles en el último torneo bajo las órdenes del técnico Júnior Díaz.

(filial de la Liga), donde firmó 5 goles en el último torneo bajo las órdenes del técnico Júnior Díaz. La gerencia deportiva de Carlos Vela confirmó que su ascenso al primer equipo dependerá del nuevo entrenador que sustituya a Óscar Ramírez.