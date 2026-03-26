Edwin Rodríguez dice a la Selección de Honduras lo que pocos se atreven y el mensaje a José Francisco Molina

Tras perderse las Eliminatorias de la Concacaf por lesión, Edwin Rodríguez tuvo que ver cómo sus compañeros de la Selección de Honduras quedaban fuera de la Copa del Mundo 2026, un golpe del que todavía no se recupera.

“La herida está abierta, incluso yo, que no estuve en esos últimos dos partidos. Pero te lo digo, me han invitado muchos amigos, incluso mi familia; mi esposa me ha dicho: ‘¿Quieres ir a ver un partido del Mundial?’ Y yo le digo que no, porque me va a doler no estar ahí. Siento que esa era la oportunidad que teníamos, pero no fuimos capaces. Ya pasó. Me va a doler no ver la bandera de Honduras ahí flameando en ese Mundial, pero tocará volver a ponerse el traje de trabajador, volver a luchar, volver a cumplir objetivos para poder estar nuevamente en una eliminatoria y cumplir ese sueño”, comenzó diciendo en conferencia de prensa desde España.

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Edwin, junto a sus compañeros de Honduras, se prepara para el amistoso contra Perú y ha dejado claras palabras para los que ya tienen experiencia. El mensaje es fuerte:

“Mis expectativas están altas, porque en lo personal tengo que sacar el máximo provecho a los entrenadores que han estado a un nivel europeo. Creo que, en lo grupal, también tenemos que hacernos cargo de lo que ocurrió anteriormente, pero eso queda atrás. Ahora tenemos una nueva oportunidad para volver a hacer historia con la Selección.”

Mensaje a José Francisco Molina

Luego de dirigirse a sus compañeros, también habló sobre José Francisco Molina, el nuevo director técnico de Honduras.

“La verdad es que se siente bien trabajar con esta metodología. Como tú lo dices, son unas de nuestras características. Pero sabemos que el fútbol también es intensidad, es físico. También lo trabajamos en el gimnasio, pero creo que el futbolista hondureño, yo me incluyo, tiene que empezar a darse cuenta de que el fútbol no solo son las dos horas de entrenamiento. El fútbol son las 24 horas: el descanso, el poder buscar un preparador físico, un nutricionista, que te ayuden a estar bien en todos los aspectos. Y trabajar los detalles con la pelota en el poco tiempo que tenemos para entrenar. Creo que no solo son las dos horas que podamos estar en un campo de juego, sino que también debemos invertir en nuestro cuerpo. Te hablo en lo personal, pero creo que todo futbolista tiene que darse cuenta de eso para empezar a ver frutos en el futuro.”

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Honduras enfrentará a Perú el martes 31 de marzo en España y busca comenzar con pie derecho el nuevo proceso bajo el mando de José Francisco Molina.