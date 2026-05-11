Francis Hernández acaba con la polémica: aclaró si Keyrol Figueroa fue rechazado por Estados Unidos antes de elegir Honduras

El director deportivo de la FFH contó toda la verdad detrás de la decisión de Keyrol Figueroa de jugar para Honduras.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández, acabó con la polémica y dejó claro que Keyrol Figueroa no eligió a La H por haber sido rechazado por Estados Unidos.

En una entrevista para diario Diez, Hernández reveló detalles sobre la decisión que tomó el jugador del Liverpool y contó cómo fue ese primer contacto con Maynor Figueroa y Sandra Norales, madre del jugador.

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Durante su intervención con el medio, Hernández destacó el sentimiento que Keyrol Figueroa tiene por formar parte de la Selección de Honduras con José Francisco Molina al mando.

El directivo también indicó que Figueroa estará disponible para el amistoso ante Argentina en junio, pero que su convocatoria dependerá de Molina; aunque es muy probable que su debut sea en ese partido.

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Lo que dijo Francis Hernández

Sobre los padres de Keyrol Figueroa

“Me he encontrado a una madre comprometida con la educación y la formación de sus hijos, que es algo muy importante. Y me he encontrado, pues, a uno de los jugadores más importantes del país, a un capitán, que es capitán de la selección de fútbol de Honduras, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del fútbol hondureño, de la selección de Honduras”.

“Maynor es un gran tipo. Eso es lo primero. Y luego, pues, una persona que tenía el deseo de que su hijo pudiera decidirse finalmente por representar a Honduras. Y esto es muy importante, aunque viene siendo realmente de manera muy respetuosa hacia Keyrol”.

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La decisión de Keyrol Figueroa

“Keyrol ha sido y ha decidido estar aquí hoy. Además, con algo que quiero aclarar, es importante que se sepa: Keylor nunca le dijo que no a la selección de Honduras. Esto es muy importante que se sepa”.

“A Keyrol nunca se le ofreció un proyecto para representar a Honduras. Y lo que te permite una nacionalidad es vivir una experiencia en un momento dado que te puede ayudar en tu formación. Y en un momento dado, pues, decidió participar en algunos partidos con la selección de Estados Unidos. Y eso no quiere decir que le diga que no a la selección de Honduras”.

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“Entonces yo creo que lo que debemos hacer es respetar las decisiones de las personas y, en este caso, pues gracias a Dios, la decisión de Keyrol ha sido una decisión positiva para el fútbol hondureño y ha estado donde ha querido estar”.

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¿Lo rechazó Estados Unidos?

“Yo no voy a mentir en lo que digo. O sea, esta es la realidad y lo sé de buena tinta. Y bueno, yo respeto todas las opiniones de todos los aficionados, pero bueno, si digo esto es porque tengo el conocimiento como para decirlo”.

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“Tampoco estoy de acuerdo con quien dice que Keyrol no podría representar a Estados Unidos. O sea, Keyrol ha sido un jugador que ha representado a Estados Unidos y que podría seguir representándolo, pero por suerte para nosotros y para nuestro país ha elegido representar a Honduras. No hay nada que lo haya condicionado. Simplemente él ha decidido participar con su país, con el que siente y, por supuesto, incorporarse a un proyecto que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar, que él entiende que le puede ayudar en su formación profesional”.