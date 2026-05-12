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José Saturnino Cardozo descartado: Alajuelense da un giro drástico en la búsqueda del nuevo DT y ya tiene otro candidato

La Junta Directiva de Alajuelense decidió no avanzar con la contratación de José Saturnino Cardozo y ahora Liberia negocia con el DT para asegurar su continuidad.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Volantazo en Alajuela.
© Teletica.Volantazo en Alajuela.

Cuando todo parecía indicar que José Saturnino Cardozo era el principal favorito para asumir las riendas de Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Óscar Ramírez, la dirigencia rojinegra dio un volantazo de última hora.

El bombazo lo soltó este martes el periodista Kevin Jiménez durante la emisión de su programa Seguimos, confirmando que la Junta Directiva eriza decidió no avanzar con la contratación del estratega paraguayo.

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“Descartaron lo de Cardozo”

Según la información revelada por el especialista en fichajes, la resolución ya fue comunicada formalmente al equipo de trabajo del entrenador. “Alajuelense irá por otro candidato. Descartaron lo de Cardozo, ayer tuvieron una reunión y ya le informaron al entorno de Cardozo que no irán por él”, detalló Jiménez.

Los manudos ya tienen en carpeta a otro entrenador, cuyo nombre todavía no ha trascendido a la luz pública, pero que será el elegido para tomar el fierro caliente en el que se ha convertido el timón de la Liga.

El nuevo técnico tendrá la pesada tarea de levantar a un equipo que viene de un semestre para el olvido, donde fracasó rotundamente en todos los frentes posibles: quedó eliminado de forma prematura del Torneo Clausura, el Torneo de Copa y la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Liberia acelera para retener al “Diablo Mayor”

Mientras tanto, en la Ciudad Blanca confían plenamente en lograr asegurar la renovación del “Diablo Mayor”, el gran arquitecto del exitoso proyecto deportivo que metió a los pamperos en dos semifinales consecutivas a lo largo del último año.

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“En este momento se está desarrollando una reunión entre Liberia y Cardozo para definir el tema del entrenador”, afirmó Jiménez en su reporte. De esta manera, las próximas horas serán vitales para desenredar el mercado: por un lado, se espera la inminente confirmación de la continuidad de Cardozo en Guanacaste y, por el otro, la revelación del candidato oculto que intentará devolverle la gloria a Alajuelense.

En síntesis

  • Alajuelense informó al entorno de Cardozo que no avanzarán con su contratación.
  • Municipal Liberia aprovecha el descarte manudo para sentarse a negociar de inmediato la renovación del paraguayo.
  • Se espera que en las próximas horas trascienda el nombre del nuevo estratega rojinegro y se oficialice si Cardozo se queda definitivamente con los “Coyotes”.
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