Eduardo Rose es familiar de Kadir Barría y se encuentra a prueba en un club brasileño con una historia muy particular.

El fútbol panameño se ilusiona con Kadir Barría. A sus jóvenes 18 años, el delantero se terminó abriendo campo en el primer equipo de Botafogo a punta de goles en la categoría Sub-20, donde se proclamó campeón.

Su participación aumentó desde el regreso del técnico Franclim Carvalho, quien sacó campeón al Fogão de la Copa Libertadores en 2024. El juvenil viene sumando minutos en los dos torneos más importantes: el Brasileirao y la Copa Sudamericana, donde incluso fue titular en los ganes sobre Racing (2-1) e Independiente Petrolero (2-0) que los tienen en la cima del Grupo A.

En paralelo a Barría, que lucha por seguir afianzándose con la ilusión de meterse en la lista de la Selección de Panamá para el Mundial 2026, uno de sus familiares comenzó a hacer ruido en suelo brasileño. Se trata de su primo, Eduardo Rose.

El primo de Kadir Barría llega al São Cristóvão

Douglas Oliveira Barot, representante Barría, compartió en una historia de Instagram una fotografía de Eduardo Rose posando junto al escudo del equipo en el que está a prueba: el São Cristóvão, y en la que aclara que el juvenil es el “primo de Kadir”.

(Foto: captura de Instagram)

Según aportó el periodista Abraham Arrocha, Rose se desempeña como mediocampista y es categoría 2008. Por lo que entrena con la U-20 de uno de los clubes más tradicionales de Río de Janeiro, reconocido por ser el primero en la exitosa carrera de Ronaldo Nazário.

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Ronaldo estuvo en la institución desde los 13 hasta los 16 años, antes de dar el salto a Cruzeiro. Para homenajearlo, le pusieron su nombre al estadio, en el que volvieron a jugar en 2023 tras recuperarlo gracias a un crowdfounding. Respecto a la historia del Tóvão, fue fundado hace ya 127 años y cuenta en su palmarés con un bicampeonato Carioca, obtenido en 1926 y 1937.

ver también “Exigencias”: Thomas Christiansen es contundente sobre la presencia de Kadir Barría en el Mundial 2026

En síntesis

Eduardo Rose, primo del delantero Kadir Barría (Botafogo), se encuentra a prueba en las categorías inferiores del São Cristóvão de Río de Janeiro.

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Rose es un mediocampista de la categoría 2008 y actualmente entrena con el equipo Sub-20 de esta histórica institución brasileña.

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São Cristóvão es reconocido mundialmente por ser el club donde se formó Ronaldo Nazário antes de su salto al profesionalismo con Cruzeiro.