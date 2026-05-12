Todo Motagua consternado por la última noticia de la lesión de Romario Da Silva y el tiempo que estaría de baja

El brasileño dejó imágenes dramáticas que ya recorren el mundo y desde el club revelaron nuevos detalles sobre la lesión que sufrió.

Romario Da Silva sufrió una de las peores lesiones que se han visto en el fútbol de Honduras. El jugador de Motagua vivió momentos dramáticos en el duelo ante el Olancho FC.

Los reportes médicos señalan que el jugador sufrió una luxofractura del peroné, por lo que se le tuvo que inmovilizar la pierna en Juticalpa para posteriormente ser trasladado a Tegucigalpa.

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A Romario se le realizará una segunda evaluación, ya que los médicos tienen dudas si existe también lesión en sus ligamentos, pero ese extremo sigue sin ser confirmado.

El brasileño será intervenido quirúrgicamente en la capital y el tiempo de baja estimado es de entre 6 a 8 meses, pero lo que los pronósticos se mantienen reservados.

A través de su cuenta de X, Motagua publicó un mensaje de apoyo para el jugador. “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”, escribió el club.

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Romario llegó este torneo al Ciclón Azul e iniciando el torneo mostró un gran nivel, pero de a poco fue perdiendo protagonismo en el esquema de Javier López. Sin duda, una lesión que marcará el cierre de su carrera a sus 36 años.

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