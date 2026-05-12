Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Todo Motagua consternado por la última noticia de la lesión de Romario Da Silva y el tiempo que estaría de baja

El brasileño dejó imágenes dramáticas que ya recorren el mundo y desde el club revelaron nuevos detalles sobre la lesión que sufrió.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Romario Da Silva sufrió una terrible lesión en el juego ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.
Romario Da Silva sufrió una terrible lesión en el juego ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.

Romario Da Silva sufrió una de las peores lesiones que se han visto en el fútbol de Honduras. El jugador de Motagua vivió momentos dramáticos en el duelo ante el Olancho FC.

Los reportes médicos señalan que el jugador sufrió una luxofractura del peroné, por lo que se le tuvo que inmovilizar la pierna en Juticalpa para posteriormente ser trasladado a Tegucigalpa.

Así quedó la tabla de posiciones de los grupos A y B de las Triangulares del Clausura 2026: Olimpia y Motagua ponen orden

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de los grupos A y B de las Triangulares del Clausura 2026: Olimpia y Motagua ponen orden

A Romario se le realizará una segunda evaluación, ya que los médicos tienen dudas si existe también lesión en sus ligamentos, pero ese extremo sigue sin ser confirmado.

El brasileño será intervenido quirúrgicamente en la capital y el tiempo de baja estimado es de entre 6 a 8 meses, pero lo que los pronósticos se mantienen reservados.

A través de su cuenta de X, Motagua publicó un mensaje de apoyo para el jugador. “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”, escribió el club.

“Es inhumano”: el ataque frontal de Yustin Arboleda tras vencer a Real España en las Triangulares

ver también

“Es inhumano”: el ataque frontal de Yustin Arboleda tras vencer a Real España en las Triangulares

Romario llegó este torneo al Ciclón Azul e iniciando el torneo mostró un gran nivel, pero de a poco fue perdiendo protagonismo en el esquema de Javier López. Sin duda, una lesión que marcará el cierre de su carrera a sus 36 años.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de los grupos A y B de las Triangulares del Clausura 2026
Honduras

Así quedó la tabla de posiciones de los grupos A y B de las Triangulares del Clausura 2026

Acá el video: la terrible lesión que sufrió Romario Da Silva que impacta a todo Motagua
Honduras

Acá el video: la terrible lesión que sufrió Romario Da Silva que impacta a todo Motagua

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza
Honduras

Presidente de Olancho FC encara a Emilio Izaguirre y Javier López lanza rotunda amenaza

Maynor Sigüenza, el hondureño que busca romper el mercado de fichajes con su agencia de representación
Honduras

Maynor Sigüenza, el hondureño que busca romper el mercado de fichajes con su agencia de representación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo