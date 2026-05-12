Olimpia vs. Real España EN VIVO: minuto a minuto del clásico en las triangulares

Olimpia y Real España se enfrentan en la jornada 3 de las triangulares en Honduras.

El Olimpia de Eduardo Espinel busca la revancha ante los de Jeaustin Campos que quieren seguir siendo líderes del grupo A.

Se disputa la jornada 3 de las triangulares en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia recibe al Real España en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa con la obligación de buscar el triunfo y ponerse a un paso de una nueva final.

“La Máquina” dirigida por Jeaustin Campos llegan con la motivación extra de haber derrotado a los de Eduardo Espinel (3-1) en San Pedro Sula; triunfo que los devolvió a la vida y que los tiene, de momento, como líderes del grupo A.

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Para el club aurinegro, un empate sería positivo para alcanzar sus objetivos, pero enfrente tendrán a un rival que en casa siempre sale en busca del triunfo y más cuando se trata de buscar el tricampeonato en el fútbol catracho.

Esta será la edición 285 del clásico: Olimpia comanda la serie con 112 triunfos, en 110 partidos han empatado y Real España sacó la victoria en 62 ocasiones.

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¿A qué hora y por dónde ver el clásico Olimpia vs. Real España?

El clásico está programado para dar inicio a las 8:15 de la noche (hora de Honduras) y será transmitido a través de la app, web y canal Deportes TVC.

También puedes seguir el minuto a minuto de todas las acciones a través de Fútbol Centroamérica.