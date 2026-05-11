La FFH confirmó el amistoso de lujo que sostendrá la inferior de Honduras como preparación de cara al Premundial que se disputará a finales de julio.

La Selección de Honduras Sub-20 sostendrá un amistoso de lujo ante su similar de Inglaterra, según confirmó el director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández.

El directivo dijo a diario Diez que el encuentro se disputará el próximo 31 de mayo en Alicante, España y ese será uno de los tres amistosos que sostendrán; aunque no han sido confirmados los otros dos rivales.

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Hernández indicó que la gira de trabajo de la Sub-20 será del 28 de mayo al 7 de junio como parte de la preparación que tendrá previo a la disputa del Premundial que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto.

“El próximo 31 de mayo en Alicante contra Inglaterra. Vamos a hacer una gira desde el 28 de mayo hasta el 7 de junio en España, donde jugaremos tres partidos, aún tenemos por confirmar el resto de rivales, pero sí tenemos cerrado este partido contra Inglaterra”, aseguró Hernández.

Oportunidad para mostrarse

El español consideró que ese partido será una oportunidad para que los futbolistas que dirige Orlando López, se muestren ante los ojeadores, clubes y representantes que estarán viendo su talento.

“Es un rival de los más importantes del mundo, ojalá hayan muchos agentes viendo jugadores de esa selección que nos representará en el Premundial de Concacaf en julio”, amplió.

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Datos relevantes

El premundial se jugará en puebla México.

Honduras quedó en el grupo C junto a Panamá, Canadá y Jamaica.

Se disputa con miras al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El duelo ante Inglaterra será uno de los tres que jugarán.

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