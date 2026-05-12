“Es inhumano”: el ataque frontal de Yustin Arboleda tras vencer a Real España en las Triangulares

El delantero colombiano dejó un contundente mensaje que impacta directamente a la Liga Nacional. Atención a lo que dijo tras el triunfo de Olimpia.

Luego del triunfo 3-2 de Olimpia sobre Real España, el delantero colombiano Yustin Arboleda lanzó un fuerte mensaje en contra del calendario del Clausura 2026 y el mensaje impactará directamente a la Liga Nacional.

El atacante sudamericano aseguró que la seguidía de partidos está afectando el fútbol hondureño y cuestionó que no son condiciones humanas las que los jugadores están viviendo con esas decisiones.

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“Creo que no veníamos jugando mucho, los compañeros venían haciendo un desgaste bastante fuerte. La verdad, a veces pareciera excusa, pero nos están matando a los futbolistas. Yo creo que no es la manera. Nosotros somos seres humanos, sentimos también”, comenzó diciendo Arboleda.

Y agregó: “Creemos que no son las mejores condiciones que tenemos en nuestra liga para jugar tantos partidos seguidos. La verdad que al aficionado también se le hace difícil. Después preguntamos por qué no llega mucho aficionado a los estadios”.

La parte económica

Además de lo físico, Yustin Arboleda también cuestionó lo económico y lo difícil que resulta para un aficionado estar presente en los partidos de los clubes que son fanáticos.

“Es imposible que la gente cada dos o tres días esté sacando 2,000, 3,000, 4,000 lempiras para venir a ver un partido, por más que quieran apoyar a su equipo. Es difícil, pero es lo que tenemos. Sin que suene excusa, hay que seguir trabajando. Hay que ponerle el pecho a la pala, como se dice, y tratar de terminar de la mejor manera”, dijo.

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Arboleda insistió en que los clubes que clasifiquen a la final jugarán seis partidos en 24 días y aprovechó para recomendar que hagan una revisión del calendario.

“Nosotros sabemos que no va a ser nada fácil. Sabíamos que el equipo que llegue a la final, los dos equipos que lleguen a la final, van a jugar prácticamente cuatro o seis partidos en 24 días. Es inhumano, la verdad. Es inhumano. Nosotros somos seres humanos, así que los que hacen los calendarios tienen que revisar qué es lo más conveniente para nuestro fútbol”, cerró.