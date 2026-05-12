Alexis Gamboa podría salir de Alajuelense: el equipo de Europa al que ya fue ofrecido

El defensor central de Alajuelense tiene grandes chances de sumar su segunda experiencia como legionario tras militar en Waasland-Beveren de Bélgica.

Alexis Gamboa viene siendo hace tiempo uno de los puntos más altos de la defensa de Liga Deportiva Alajuelense. Tanto que, cuando se lesionó en el tramo final del presente semestre, el equipo resintió su ausencia de forma clara. Dicha situación se agravó aún más con las posteriores bajas de sus compañeros de zaga, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.

En total, el futbolista de 27 años tuvo participación en once partidos (773 minutos). Intentó volver en el Clásico Nacional contra Saprissa, pero jugó medio tiempo. Sin embargo, la molestia muscular que lo tuvo al margen no impidió que despertara interés desde el extranjero.

Los ocho títulos que levantó, entre los que destaca la 31, y el rendimiento in crescendo que tuvo desde su llegada a Alajuelense procedente del fútbol belga, donde jugó para Waasland-Beveren, lo vuelven un jugador codiciado.

Alexis Gamboa fue ofrecido al Steaua de Bucarest

De acuerdo a la información proporcionada en el medio El Mundo CR por el periodista Ferlin Fuentes, quien sigue al detalle el día a día de Alajuelense, “Alexis Gamboa aparece como un futbolista con opciones reales de salir del equipo mediante una venta”.

Alexis Gamboa es uno de los referentes de Alajuelense. (Foto: Concacaf.com)

Uno de los clubes que tiene en el radar al seleccionado nacional es nada más y nada menos que el Steaua de Bucarest. Rebautizado como FCSB, se trata de la institución más ganadora de Rumania, reconocida por haberle ganado al Barcelona la Liga de Campeones de la UEFA en 1986 y al Dinamo de Kiev la Supercopa de Europa un año después.

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El capitán de la Liga fue ofrecido por el representante de Carlos Mora al presidente del Steaua, Mihai “Meme” Stoica, quien se lo confirmó al medio rumano AS: “El señor Mihăiță Pleșan me propuso los siguientes jugadores: Moha Moukhliss, Indrit Tuci, Alexis Gamboa y Darick Kobie Morris. No hablé con nadie sobre Mora”.

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Stoica dijo esto como desmentida a Pleșan, quien afirmó que acercó el perfil del extremo tico al FCSB, pero fue ignorado y lo terminó fichando U Craiova, donde ahora es una de las máximas figuras. Con este caso paradigmático tan fresco, es probable que el apellido Gamboa no pase desapercibido en las oficinas de Bucarest.