Elison Rivas podría dejar a Olimpia y dar el salto a un grande de Guatemala

El futbolista de Olimpia puede ser una de las bajas para el Apertura 2026. Actualmente se encuentra disputando las Triangulares.

Elison Rivas puede ser el próximo jugador de exportación del Olimpia. El lateral izquierdo, que se alterna con Carlos “Mango” Sánchez, tiene la posibilidad de ir al fútbol de Guatemala.

A sus 26 años, el defensor zurdo está por terminar su contrato con el equipo albo y todo indica que su destino está fuera de Honduras.

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Desde Honduras indican que tiene pláticas con el Antigua GFC y también hay otro ofrecimiento del Alianza de El Salvador.

Fútbol Centroamérica se contactó con un miembro muy importante del Antigua para conocer si Elison les interesa y aseguran que es uno de los nombres que tienen como opciones para reforzar al equipo.

Una de las ventajas que ofrece Rivas es que se queda sin contrato y, en su condición de jugador libre, puede negociar con el club que él quiera.

Olimpia tendría que buscar opciones en la lateral izquierda y es que todo parece indicar que el ciclo de “Mango” Sánchez también ya ha finalizado.

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Sería la tercera vez que Rivas jugaría en el extranjero. Tras un breve paso por el CD Águila de El Salvador en 2021, Rivas buscó consolidarse como legionario más adelante.

A principios de 2024, tuvo una oportunidad en el fútbol colombiano, donde disputó algunos encuentros antes de regresar a Honduras.