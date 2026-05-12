Saprissa vs. Herediano: hora, TV, cómo llegan y alineaciones de la final de ida del Clausura 2026

Saprissa y Herediano abrirán el primer duelo de la final del Torneo Clausura 2026 buscando una ventaja que los acerque al título.

La pelea por el título del fútbol costarricense llegó a su instancia más esperada, con Saprissa y Herediano como protagonistas de la final.

Ambos equipos fueron de los más sólidos durante el Clausura 2026 y ahora buscarán dar un contundente golpe en la ida para acercarse al campeonato nacional.

ver también Saprissa vs. Herediano: todas las finales que jugaron antes de volver a verse por el Clausura 2026

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Herediano?

El partido de ida por la final del Clausura 2026 entre Saprissa y Herediano se jugará este miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. hora de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa de Tibás.

Dicho encuentro podrá verse en vivo por FUTV.

¿Cómo llega Saprissa?

Deportivo Saprissa llega a esta final tras dejar en el camino a Liberia en semifinales, imponiéndose con un marcador global de 3-1.

Los morados también firmaron una sólida fase regular, en la que terminaron en el segundo lugar del Clausura 2026 con 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano afronta la final luego de completar una gran fase regular, en la que terminó como líder del Clausura 2026 con 38 puntos, gracias a un balance de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

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El Team también logró superar a Cartaginés en semifinales tras imponerse por un ajustado global de 1-0, resultado que le permitió asegurar su lugar en la disputa por el campeonato nacional.

Saprissa vs. Herediano: últimos enfrentamientos

Los duelos recientes entre Saprissa y Herediano han estado marcados por la intensidad y el equilibrio, con partidos muy disputados y resultados ajustados.

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Ambos equipos llegan a esta final demostrando por qué son los clubes más fuertes del campeonato.

• 08/03/2026: Saprissa 2 – 1 Herediano (Clausura 2026).

• 17/01/2026: Herediano 2 – 0 Saprissa (Clausura 2026).

• 22/11/2025: Saprissa 1 – 1 Herediano (Apertura 2025).• 17/09/2025: Herediano 3 – 3 Saprissa (Apertura 2025).

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• 14/05/2025: Herediano 2 – 0 Saprissa (Clausura 2025)

Saprissa vs. Herediano: posibles alineaciones

Saprissa y Herediano ultiman detalles para disputar una final que promete mucha intensidad desde el primer minuto. Ambos entrenadores apostarán por sus mejores piezas para intentar tomar ventaja en el partido de ida.

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Estas serían las posibles alineaciones de morados y florenses para el duelo en Tibás.

Saprissa:

A. Madriz; K. Waston, J. Brenes, B. Hernández, J. Azofeifa; O. Sinclair, D. Guzmán, G. Taylor; G. Torres, R. Blanco y T. Rodríguez.

Herediano:

D. Carvajal; G. Montes, H. Quirós, K. Brown, K. Fuller; E. Rubio, S. Rodríguez, D. Aguilar; Y. Román, D. Araya y M. Hernández.

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