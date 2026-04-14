José Francisco Molina recibe desde Estados Unidos la noticia que tanto quería escuchar para Honduras

La primera gran sorpresa de José Francisco Molina en la Selección de Honduras fue convocar a Leandro Padilla, jugador del Inter Miami que tan solo tiene 16 años.

El joven estuvo en el partido amistoso contra Perú, pero no tuvo minutos. Eso sí, ya conoce el ambiente de lo que es la escuadra mayor y es la gran apuesta de Molina.

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Padilla es una de las grandes promesas de la MLS y desde Estados Unidos le han enviado un mensaje que le da la razón a José Francisco Molina.

Tras su reciente actuación ante el Austin FC Sub-19, la prensa estadounidense no ha dejado de elogiarlo, calificándolo como un futbolista “especial”. Entre los periodistas Guilherme Torres y Deportes TVC han resaltado esto.

Prensa de Estados Unidos alucina con Leandro Padilla

Otro sinónimo que han utilizado para describir el talento de Padilla es “todoterreno”. Para los periodistas estadounidenses, el despliegue que tuvo fue muy bueno.

“Se deslizó entre los centrales para iniciar la construcción del juego con gran eficiencia”, destacan de Padilla, algo que servirá como referencia para Molina.

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Leandro Padilla ya fue convocado por la Selección Mayor de Honduras. Foto: FFH.

“Padilla fue el jugador más consistente y eficiente del Inter Miami en el partido. Jugando como mediocampista todoterreno, hizo un buen trabajo con el balón, ayudando a su equipo a romper la presión de Austin al moverse a excelentes posiciones para recibir pases y distribuyendo el balón de manera inteligente.

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En la segunda mitad, con su equipo con un jugador menos, se movió a mediocampista defensivo y constantemente se deslizó entre los centrales para iniciar la construcción del juego del equipo, lo cual hizo con gran eficiencia. Padilla también ayudó a crear jugadas cuando entró en la mitad ofensiva con pases inteligentes al primer toque”, fue otro análisis sobre Padilla.

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El joven de 16 años sigue creciendo y en el radar de la Selección de Honduras está para futuras convocatorias. Lo que viene para la Bicolor es un partido amistoso ante Argentina y otra selección que aún se está por confirmar para junio.