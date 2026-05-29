¿Joel Campbell llega a Honduras? Olimpia rompe el silencio y deja clara su postura

Olimpia se ha pronunciado respecto a una posible llegada de Joel Campbell a Honduras como refuerzo. Esta es la firme postura.

El Olimpia ha fijado su postura oficial ante los recientes rumores del mercado de fichajes que han vinculado a la institución con diversas incorporaciones en las últimas horas.

Específicamente, al conjunto albo se le relacionaba con el costarricense Joel Campbell y el hondureño Jhow Benavídez, quienes recientemente quedaron libres tras finalizar sus vínculos con la Liga Deportiva Alajuelense y el Real España, respectivamente. En el caso del tico, trascendió que habría sido ofrecido a la directiva merengue; sin embargo, el presidente del club, Rafael Villeda, salió al paso para aclarar la situación de ambos futbolistas.

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Postura de Olimpia sobre Joel Campbell

El mandamás olimpista fue tajante al desmentir el supuesto interés en el atacante costarricense, mostrando su sorpresa ante la fuerza con la que se difundió la noticia.

“Es completamente falso. En ningún momento hemos recibido propuesta alguna, no nos ha llegado su currículum ni se ha tocado el tema por parte de ningún contratista. Hemos estado conversando con una infinidad de personas; he recibido perfiles de delanteros y laterales, pero nada que tenga que ver con Joel Campbell. La verdad es que me sorprende tanta información que circula y la firmeza con la que se dan a conocer este tipo de notas”, demeritó Villeda.

De igual manera, el directivo fue puntual respecto a Jhow Benavídez, descartando de forma categórica que el mediocampista, hoy agente libre tras su paso por la máquina aurinegra, esté en la órbita del actual campeón nacional.

“También se estuvo hablando de su llegada y es totalmente falso; no hay ningún interés por parte de Olimpia. No está en los planes del cuerpo técnico. Deberían de cuidar mucho más lo que dicen”, señaló con firmeza.



Más allá de los rumores descartados, el jerarca merengue fue claro al identificar las zonas del campo que el equipo técnico necesita reforzar con urgencia. Tras la salida de varios elementos cuyos contratos no fueron renovados, la directiva ya rastrea activamente el mercado nacional e internacional.

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“En algunos de esos casos se están buscando reemplazos (…); específicamente en la posición de lateral izquierdo y, obviamente, en la delantera, donde estamos analizando diferentes opciones que podrían venir a reforzar al equipo”, detalló Villeda, subrayando la importancia de apuntalar la plantilla para encarar con solvencia tanto el torneo local como la Copa Centroamericana.