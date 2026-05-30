“Continuar en otro club”: Comunicaciones confirma su salida y ahora se encamina a un rival directo

Los cremas dejaron claras las razones de la salida de una de sus figuras.

La reestructuración de Comunicaciones FC continúa tomando forma de cara al Torneo Apertura 2026, y este viernes se confirmó una de las salidas que más ruido había generado en los últimos días. El defensor mexicano Ernesto Monreal no seguirá vistiendo la camiseta crema, convirtiéndose en la décima baja oficial del plantel que busca renovar su imagen tras una temporada llena de altibajos.

ver también La decisión de Xelajú MC que aleja a Ernesto Monreal de Comunicaciones

La noticia no tomó por sorpresa a la afición, ya que desde hace varios días se manejaba la posibilidad de que el zaguero no renovara su contrato. Aunque las conversaciones entre ambas partes avanzaban de manera positiva y existía optimismo para alcanzar un acuerdo, finalmente fue el propio futbolista quien optó por tomar un rumbo diferente en su carrera profesional en Guatemala.

Comunicaciones confirmó la salida de Ernesto Monreal

A través de un comunicado oficial, la institución blanca explicó los motivos de la desvinculación del jugador. “Comunicaciones FC informa que Ernesto Monreal no continuará formando parte de nuestra institución, tras no alcanzarse un acuerdo para la renovación de su contrato. La institución realizó los esfuerzos correspondientes para concretar su continuidad; sin embargo, el jugador ha tomado la decisión de continuar su carrera profesional en otro club“, publicó el club en sus canales oficiales.

La salida del defensor deja el camino prácticamente despejado para que se convierta en nuevo futbolista de Xelajú MC, equipo que ya trabaja en la conformación de su plantilla para el próximo campeonato. La operación también tendría un ingrediente especial, ya que Monreal volvería a estar bajo las órdenes del técnico Roberto Hernández, quien fue uno de los principales responsables de llevarlo a Guatemala.

Durante su paso por la institución alba, Monreal logró consolidarse como uno de los hombres más regulares del equipo. En una sola temporada disputó 41 partidos, acumuló 3,559 minutos en cancha y aportó un gol, números que reflejan la confianza que tuvo por parte de los distintos cuerpos técnicos.

Publicidad

Publicidad

ver también No sigue en Comunicaciones: Ernesto Monreal decide no renovar y se va a un rival directo en Guatemala

Mientras tanto, en las oficinas de Comunicaciones continúan los movimientos. La dirigencia y el entrenador Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa siguen perfilando el plantel para el Apertura 2026, con varias salidas ya confirmadas y la expectativa de anunciar próximamente los refuerzos que buscarán devolver al club al protagonismo y poner fin a la reciente sequía de títulos.