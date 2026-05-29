Motagua agita el mercado en Honduras y ficha a futbolista de sangre italiana pedido por Javier López

Motagua sigue moviendo sus piezas tras ganar la Copa 20 y se ha confirmado sus segundo fichaje que procede de Italia.

Motagua continúa reforzando sus filas de cara a los próximos desafíos y este día ha hecho oficial la contratación del defensor hondureño, Valerio Marinacci, quien se une de manera inmediata a la disciplina del Ciclón Azul.

A través de un comunicado dirigido a su afición y a los medios de comunicación, la junta directiva del club confirmó el acuerdo con el futbolista de 23 años, quien llega para ponerse a las órdenes del director técnico,Javier López.

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De Europa a Motagua

Marinacci cuenta con un perfil sumamente interesante. Nacido en Italia pero de ascendencia hondureña, el zaguero completó su etapa de formación en las prestigiosas divisiones inferiores de la Lazio. una de las canteras más competitivas del fútbol europeo. Entre las principales características del nuevo fichaje de las águilas destacan:

Polivalencia defensiva: Es un jugador zurdo natural que puede desempeñarse tanto en la posición de defensa central como de lateral.

Es un jugador zurdo natural que puede desempeñarse tanto en la posición de defensa central como de lateral. Cualidades técnicas: Sobresale por su buena salida de balón y condiciones técnicas.

Sobresale por su buena salida de balón y condiciones técnicas. Fortaleza física: Posee un destacado juego aéreo, clave para el esquema defensivo del cuerpo técnico.

“Se suma al azul profundo buscando ser una pieza fundamental en el equipo de Javier López”, dictó parte del comunicado emitido por la institución motagüense.

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Con la llegada de Valerio Marinacci, el Motagua apuesta por la juventud y el rodaje internacional para blindar su zona baja, buscando consolidarse como un serio candidato al título en el torneo local. Se espera que el futbolista se integre a los entrenamientos en los próximos días.

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Comunicado de Motagua

El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el defensor hondureño Valerio Marinacci, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha.

Marinacci, nació en Italia, pero tiene descendencia hondureña, se formó en las prestigiosas inferiores de la Lazio de Roma, es un zaguero zurdo que puede jugar de central y de lateral, Destaca por sus buenas condiciones técnicas y su juego aéreo. Tiene 23 años y se suma al azul profundo buscando ser una pieza fundamental en el equipo de Javier Lòpez

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