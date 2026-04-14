Mientras Francis Hernández busca talentos para Honduras, este jugador es ofrecido para el proyecto

Francis Hernández no ha dejado de trabajar desde que fue nombrado director deportivo de la Selección de Honduras. El director trajo a José Francisco Molina como técnico y ahora intenta convencer a la mayor cantidad de talentos posible para que se unan a la Bicolor.

Nombres como los de Keyrol y Keyvan Figueroa, Nicolás Balbás, entre otros, son algunos con los que intentará hablar para que se sumen al proyecto. Sin embargo, hay otros que seguramente están en el radar, pero que pocos en Honduras siguen de cerca.

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El nombre de Kobe Hernández ha entrado en escena por sus buenas actuaciones en la segunda división de Estados Unidos. Legión Catracha ha ofrecido un informe detallado sobre la temporada que está teniendo, lo que podría despertar el interés de Francis Hernández.

Cabe recordar que durante su época en el Wolfsburgo de Alemania, tanto Fabián Coito como Diego Vázquez intentaron contar con el mediocampista para ciertos microciclos, pero el club alemán no lo cedía, ya que no era fecha FIFA. Ahora, podría ser una buena oportunidad para que Honduras cuente con su talento.

Kobe Hernández se ofrece a Honduras con su gran temporada en la USL

“Kobe Hernández-Foster (23 años), el hondureño más regular en este inicio de temporada 2026 en la USL Championship.

El mediocampista de Detroit City FC está firmando un arranque sólido con su equipo, que actualmente marcha en la tercera posición de la Conferencia Este con 10 puntos en 5 jornadas.

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5/5 partidos como titular

440 minutos (88’ por juego)

1 asistencia

7.12 de rating promedio según SofaScore

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Impacto en el juego:

66.8 toques por partido

2.4 pases clave por juego

88% de precisión en pases

4.2 recuperaciones por partido

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Además, tendrá una prueba de nivel al enfrentar al Chicago Fire FC de la Major League Soccer en los 16avos de final de la U.S. Open Cup.”

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