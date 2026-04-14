¿Otro amigo de Messi? Los candidatos a DT que tiene el Inter Miami de David Ruiz

El Inter Miami oficializó la salida de Javier Mascherano como su director técnico, noticia que impactó directamente al vestuario del club de la MLS y también al hondureño David Ruiz.

Con la salida de Mascherano, el club nombró inmediatamente a Guillermo Hoyos como su entrenador interino, mientras la búsqueda de su sustituto definitivo ya está en marcha.

ver también David Ruiz recibe certero golpe tras giro inesperado en el futuro de Inter Miami: “Motivos personales”

Hoyos fue uno de los primeros profesores que tuvo Lionel Messi cuando llegó a las inferiores del Barcelona. El DT argentino comandó la transición del jugador como promesa al estrellato; lo conoció de cerca desde 2003 cuando lo tuvo en La Masía.

Guillermo Hoyos es el entrenador provisional del Inter Miami. Foto: Inter Miami.

Casualmente, entre los perfiles que el Inter Miami maneja como posibles reemplazos de Mascherano, aparecen nuevamente nombres de entrenadores con historia cercana a Lionel Messi: cuatro argentinos y un español.

Los candidatos a DT del Inter Miami

Uno de los primeros nombres que aparece en carpeta es Xavi Hernández. E español, excompañero de Messi en el Barcelona que actualmente se encuentra sin equipo.

Publicidad

Publicidad

Con el español ya hubo contactos en 2022 para liderar el proyecto de 2022, en aquel momento el trato no se concluyó, pero esa puerta se volvió a abrir.

ver también Destapan el impensado problema que tiene Javier López con Emilio Izaguirre en Motagua

Además de Xavi Hernández, entre los perfiles también aparecen Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda.

Publicidad

Este último pareciera ser el cercano a ocupar el lugar tras su salida del Sevilla y su amplia experiencia en la Concacaf tras su paso por Chivas de México y San José Earthquakes de Estados Unidos.