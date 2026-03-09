Rodrigo Auzmendi contra las cuerdas: Banfield amenaza al ex Motagua y Pedro Troglio no puede hacer nada

Cada día que pasa, la situación de Rodrigo Auzmendi con Banfield se pone más compleja, y hasta el presidente del “Taladro” salió a referirse a la salida del ex Motagua.

Matías Mariotto, presidente de Banfield, confirmó en una entrevista con TyC Sports que Auzmendi no irá a Lanús por ningún motivo.

El club no ve con buenos ojos que el delantero refuerce al actual campeón de la Copa y la Recopa Sudamericana, entre otras cosas, porque es su más odiado rival.

Matías Mariotto, tajante con Rodrigo Auzmendi

“Auzmendi no irá a Lanús, no vemos con buenos ojos esa opción. Banfield, Querétaro y San Lorenzo ya tienen todo acordado”, fue lo que dijo el presidente de Banfield.

Añadió un problema que también involucra a Pedro Troglio: “Si no acepta ir a San Lorenzo, se entrenará con la reserva”.

Esto indica que Pedro Auzmendi no podrá ser utilizado más por “El Taladro”. El periodista César Luis Merlo adelanta que Auzmendi está cerca de firmar por San Lorenzo.

“Banfield, finalmente, se opuso a que vaya a Lanús. Querétaro acepta cederlo a préstamo a CASLA con opción de compra. Falta terminar de cerrar el contrato del futbolista con el equipo de Boedo.”

Son horas decisivas para el ex Motagua, que busca encontrar paz en medio de todo el caos que se ha formado, tras haber sido vinculado con varios clubes en el mercado.

